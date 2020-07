Apple dissenya un iPhone dedicat a la investigació en ciberseguretat

Apple ha iniciat un programa dirigit als investigadors de ciberseguretat que podran treballar amb un iPhone dissenyat específicament per a avançar a la seguretat d'aquest telèfon i que és compatible amb el programa de recompenses de la companyia.

El programa se centra en un "iPhone dedicat exclusivament a la recerca en ciberseguretat", amb un "codi d'execució i polítiques de contenció únics", que respon al nom de dispositiu de recerca de seguretat (SRD, per les seves sigles en anglès), com recull la pàgina oficial.

SRD ha estat dissenyat per al seu ús en un "entorn controlat"; no està pensat per a un ús ordinari i concedeix accés a elements que un iPhone normal no permet, com a Shell o a la modificació de drets.

La idea darrere d'aquest programa és avançar en la seguretat de iOS i iPhone. Amb aquest dispositiu, els investigadors podran localitzar vulnerabilitats i fallades, dels quals hauran d'informar immediatament a Apple, o a l'empresa corresponent si es troba en el codi d'una aplicació tercera.

Aquest programa és compatible amb el software de recompenses de la companyies, amb el qual els investigadors poden arribar a obtenir fins a un milió de dòlars amb els descobriments més greus.