LG deixa el negoci de telèfons mòbils després de diversos anys de pèrdues

LG tanca el seu negoci de telèfons mòbils després d'anys de pèrdues, segons ha anunciat la companyia en un comunicat després de prendre la decisió en el consell d'administració. L'empresa sudcoreana se centrarà en dedicar més recursos a àrees amb "creixement" com els components de vehicles, els dispositius connectats, les cases intel·ligents, la robòtica, la intel·ligència artificial o les solucions B2B. LG no traurà cap nou model de mòbil, però mantindrà els serveis pels terminals actuals, que seguiran disponibles per a la compra i mantindran el servei d'atenció al client, així com actualitzacions de software i sistema operatiu. La data efectiva de tancament del negoci és el 31 de juliol del 2021.

Segons LG, la companyia treballarà de forma estreta amb proveïdors i socis per "garantir la màxima transparència en la dissolució del negoci mòbil".

LG seguirà desenvolupant tecnologies relacionades amb el sector mòbil, com el 6G, però per enfortir la competitivitat en altres àrees de negoci. Totes les tecnologies principals desenvolupades durant els últims 20 anys per LG en el sector es mantindran i s'aplicaran a productes actuals i futurs.