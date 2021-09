Un estudi realitzat per investigadors de Catalunya, Madrid i Oviedo ha determinat que les persones que fan servir el mòbil un nombre elevat d'hores són més vulnerables als cibercriminals, ha informat aquest dilluns la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Els investigadors de la Universitat d'Oviedo, la Universitat Politècnica de Madrid i la UOC han pogut constatar que una addició elevada a el telèfon mòbil "fa créixer les possibilitats de coincidir en l'espai temps amb un cibercriminal" i, per això, a ser víctima d'un ciberdelicte.

Així mateix, l'estudi es basa en la teoria de les activitats rutinàries de l'estil de vida i com aquestes es relacionen amb l'ús addictiu del mòbil. Així, el treball ha estat publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health i, en el cas de la UOC ha estat desenvolupat per investigadors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

Analitzar i prevenir

"Conèixer aquestes variables ens permet dissenyar estratègies de detecció més concretes i centrar l'atenció en alguns components que fins ara no s'havien considerat en la identificació i prevenció dels ciberdelictes", han assegurat els investigadors.

També, els experts han afirmat que les persones amb més perill de ser víctimes d'un cibercrim "tenen més possibilitats de tenir estils de vida que consisteixen en passar més temps en públic i lluny de la família".