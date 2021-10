Instagram ha anunciat les novetats en les quals treballa perquè la seva xarxa social sigui un lloc més favorable per als usuaris adolescents, que inclouran notificacions perquè es prenguin un descans de la plataforma o maneres de dissuadir-los perquè vegin contingut que millora el seu benestar. En una entrevista amb CNN, el vicepresident d'Assumptes Globals de Facebook, Nick Clegg, ha compartit aquest diumenge les principals novetats en les quals la companyia treballa per als seus usuaris adolescents.

Instagram va anunciar a finals de setembre que interrompia la creació d'una versió de la xarxa social, Instagram Kids, inicialment pensada per usuaris d'entre 10 i 12 anys; per centrar els seus esforços en una plataforma enfocada als usuaris de 13 anys cap endavant. Aquesta alternativa a la xarxa social principal comptaria amb funcions de supervisió parental. La notícia es va conèixer al mateix temps que Instagram negava ser una plataforma tòxica per les adolescents i contribuir a la creació de problemes d'imatge corporal, en resposta a una recerca publicada per The Wall Street Journal (WSJ).

La recerca incloïa dades com que «el 32 % de les noies adolescents va dir [en una enquesta realitzada per la companyia] que quan se sentien malament amb els seus cossos, Instagram els va fer sentir pitjor», segons va informar el mitjà citat, que va arribar a qualificar de «tòxica» la plataforma per les adolescents. La companyia tecnològica va publicar els informes interns, matisant la informació de WSJ. Va assegurar que les dades es refereixen a una «minoria d'usuaris». Per aquest grup minoritari, però vulnerable, la companyia ja ha fet canvis, com interrompre Instagram Kids -una acció que el directiu creu que «és part de la solució»-, consultar als experts, i explicar el que fan.

Clegg ha assegurat que la companyia introduirà nous controls opcionals «perquè els adults puguin supervisar el que els seus adolescents fan en línia». També introduiran quelcom que el directiu creu que «marcarà considerablement la diferència»: una espècie d'«empenta» perquè els adolescents vegin un altre tipus de contingut quan els sistemes de la plataforma detectin que se centren en contingut que no afavoreix el seu benestar. Una tercera novetat incitarà els adolescents a «prendre's un descans d'Instagram».