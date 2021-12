L'streamer, comunicador i periodista manresà Norman López (LopezNorman44) estrenarà en el seu canal de Twitch el videojoc International Basketball Manager 22, l'únic que comptarà amb llicència oficial de l’ACB. Ho farà aquest dimecres a les 20 h i serà un dels streamers que mostrarà a l'avançada aquest joc tipus mànager.

López agafarà el rol de president, gestor, director esportiu i entrenador del Baxi. El fet de gestionar qualsevol equip és la característica clau d'aquesta classe de videojocs. El bagenc experimentarà amb l'International Basketball Manager 22 per mostrar a totes les persones que ho vulguin com es desenvolupa i com es funciona. "El que farem dimecres serà una primera presa de contacte amb el joc. La gent aprendrà amb mi a fer-lo servir", explica l'streamer manresà a Regió7.

El manresà creu que esdeveniments com el de dimecres, permeten mostrar com es relacionen els videojocs i els esports. "No requereix habilitat física ni mecanogràfica, requereix tenir en compte elements tècnics. Hi ha gent que potser no ha jugat a bàsquet i s’interessa per aquest format", argumenta el bagenc.

El primer contacte

El seu objectiu per l'estrena és el de fer un joc que cridi l'atenció dels seus seguidors. "Dimecres no prometo cap copa, però prometo un joc atractiu pels aficionats"

Després de la primera presa de contacte de dimecres, López assegura que té intenció de mostrar el seu progrés en el seu canal de Twitch. "Continuaré fent alguns streamings del videojoc per poder aixecar algun títol", assegura.