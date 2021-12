L’agost passat nou joves catalans van viatjar a Fuerteventura. Podrien haver-hi anat de vacances, a prendre el sol a la platja, fer surf i sortir de festa, però van optar per tancar-se en un apartament per dissenyar una nova xarxa social amb la qual pretenen arribar lluny. El seu nom és ‘Moments’ i tot i que el seu llançament oficial és aquest dimecres 22 de desembre la plataforma ja s’ha convertit en tot un fenomen viral.

Just abans de la seva posada en marxa, ‘Moments’ acumula milers de descàrregues, fins a 204.400 persones són a la llista d’espera per començar a utilitzar-la i la seva comunitat a TikTok supera els 312.000 seguidors. Però, ¿com funciona? L’aplicació mòbil, disponible en Android i Apple, es defineix com un «segon cervell» que permet «planificar, compartir i emmagatzemar» moments, un espai en el qual l’usuari podrà afegir imatges, vídeos, àudios o textos diversos relacionats amb aquest record, que podrà ser privat, com un diari personal virtual o compartit amb les perspectives d’altres usuaris. «No recordem les coses de manera lineal, sinó a través de moments especials», assenyala Miquel Castany, impulsor del projecte. Aquells moments seran la columna vertebral de la plataforma.

Però això no és tot. ‘Moments’ anirà desplegant a poc a poc noves funcions. En la seva primera fase servirà com a núvol on emmagatzemar dades de manera optimitzada i els usuaris comptaran amb 15 GB d’espai gratis. La segona, programada per al febrer, permetrà compartir aquestes fotos i vídeos amb d’altres i la tercera, que arribarà més endavant, permetrà ajuntar tots aquests continguts en videoblocs diaris que funcionaran a tall de resum gràfic del que va passar en aquell moment. «En lloc de consumir per separat les ‘stories’ dels teus amics a Instagram veuràs una visió més completa, elaborada i menys efímera», explica Castany.

El projecte té dissenyades fins a nou fases amb millores. Tot i que es guarden aquestes funcionalitats com un as a la màniga, Castany avança que el model de negoci no serà amb les dades dels usuaris ni amb publicitat, sinó a través de la gamificació de la plataforma.

Plataforma en desenvolupament

Com altres projectes digitals, ‘Moments’ té un full de ruta que pot variar en funció de si compleix o no els seus objectius. L’equip darrere d’aquesta nova app és ambiciós: esperen tancar l’any amb més d’un milió d’usuaris. «Volem saturar el mercat primer com a eina i després evolucionar a xarxa social», assenyala Castany, que també és fundador de l’agència de publicitat i màrqueting CreatingREM, especialitzada en els creadors de continguts.

La seva actual comunitat es divideix entre Espanya i Amèrica Llatina, cosa que els porta a voler «moure’s ràpid» en aquesta regió, que veuen com una «gran oportunitat». És per això que estan tancant una primera ronda d’inversió per finançar el seu creixement, tot i que no donen més detalls. De moment, l’aplicació estarà disponible en català, espanyol, anglès, eusquera, gallec i portuguès.

Tot i que el desenvolupament fundacional de l’app és a l’illa canària, la idea de ‘Moments’ va néixer en un altre viatge, a Colòmbia. El Miquel va donar forma a aquesta idea al costat de dos amics informàtics, l’Isaac i el David, i després van començar a contractar un equip que ja arriba a les 10 persones. Recentment han obert una oficina a Sant Cugat.

Una campanya de ‘hype’ viral

En poc més de cinc mesos, ‘Moments’ ha aconseguit crear una important comunitat de seguidors, alimentar el seu interès i posar-se objectius molt ambiciosos per a un projecte encara per néixer. Gran part d’aquesta expectativa es deu a una intel·ligent estratègia de comunicació que ja tenen programada fins a mitjans de l’any que ve.

A finals d’octubre, el Miquel i el seu equip van crear un perfil a TikTok pensant que l’algoritme amplificador de la xarxa social i el seu públic especialment jove serien catalitzadors del seu missatge. I ho han sigut. En poques hores, el seu segon vídeo va arribar a 1,3 milions de visualitzacions. Sense donar gaires detalls, van donar bombo al seu projecte amb petites càpsules informatives que van captar centenars d’interessats.

Una altra estratègia clau ha sigut permetre als interessats descarregar-se l’app i inscriure’s en una llista per ser els primers a crear-se el seu compte d’usuari. En tan sols dues setmanes més de 15.000 persones s’havien inscrit a aquesta cua. L’anunci d’aquest assoliment a TikTok acumula ja 7,7 milions de visualitzacions i milers de comentaris demanant més detalls.

Seguretat i privacitat

En el seu primer vídeo, ‘Moments’ va dir que la seva intenció era «crear el nou Facebook». No obstant, el projecte busca diferenciar-se del gegant social amb una app molt més acurada amb la privacitat. Així, explica Castany, els usuaris podran negar-se que es rastregin i s’utilitzin les seves dades per desenvolupar patrons i millorar la funcionalitat de l’app. «Imagina que podem assignar emocions als moments, veure a quins llocs o amb quina gent ets més feliç i implementar això en el teu dia a dia perquè et coneguis millor», assegura.

I no hi ha privacitat sense seguretat. Les últimes setmanes, ‘Moments’ ha estat entre les deu aplicacions més descarregades a Espanya. Això ha fet que l’app hagi patit ja «múltiples atacs», una cosa habitual entre les més populars, que han sigut neutralitzats. «El nostre xifratge és a prova de bala», explica Castany.