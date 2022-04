Per a tot gamer, comptar amb un bon teclat, que combini resistència, fiabilitat i estil, és bàsic per a les seves partides, així com per obtenir un rendiment òptim durant el joc. Per cobrir aquestes necessitats, la companyia Trust ha llançat recentment el teclat mecànic GXT 834 Callaz.

Els teclats mecànics són una de les opcions més apreciades pels jugadors a causa de la durabilitat i robustesa que ofereixen, el tacte tan especial de les tecles, els precisos que poden arribar a ser i la rapidesa amb què responen. En aquest escenari Callaz proporciona, a més dels avantatges generals esmentats més amunt, un senzill manteniment i una alta capacitat de personalització Els avantatges de la configuració Els teclats TKL (Tenkeyless) es caracteritzen per no integrar tecles numèriques a la zona dreta, aixó que ocupen menys espai a l’escriptori. Aquesta configuració permet al jugador utilitzar el ratolí amb més amplitud i, per tant, tenir una llibertat més gran en els moviments. Al ser un teclat mecànic ofereix una rapidesa més gran i precisió, ja que compta amb commutadors de resposta ràpida Red Outemu de fins a 50 milions de pulsacions, més resistents i sensibles. Per la seva part, els seus interruptors mecànics adaptatius, entre què es troben 11 tecles de drecera, ho fan molt durador. Tot això amb un atractiu disseny basat en retroil·luminació multicolor en 6 colors fixos i amb 20 maneres per combinar, a més de brillantor i velocitat ajustables. Característiques i valors Aquest teclat es connecta a l’ordinador via USB. La seva instal·lació és senzilla i permet jugar sense la latència dels teclats sense fil, cosa que ho fa ràpid i precís. La capacitat de resposta és d’uns 8 ms i la distància de recorregut de les tecles és de 4 mm, amb una força de pressió de 47 g. Com s’ha pogut comprovar a les proves realitzades a l’equip, un dels avantatges més grans és la mida compacta derivada del disseny TKL i sense teclat numèric, deixant més espai d’escriptori per a perifèrics addicionals. És, doncs, un equip còmode i transportable, d’uns 659 g de pes. Destacar així mateix que gràcies a una placa metàl·lica superior, aquest preparat per a sessions de joc intenses. I no s’ha de deixar de banda que compta amb commutadors de resposta ràpida que permeten fins a 50 milions de pulsacions i 11 tecles de drecera. Resposta en ús El teclat mecànic GXT 834 Callaz amb funcionalitat TKL, combina per al jugador funcionalitat i comoditat, i cal valorar (igual com el 20% dels jugadors segons un estudi de GFK) el disseny compacte. Gràcies a la placa metàl·lica superior, aquest teclat està preparat per a llargues sessions de joc i ofereix possibilitats òptimes per aconseguir un rendiment òptim a les partides. Preu El teclat es troba a la venda a un preu de 44,99€. Resum de prestacions Els interruptors lineals mecànics Outemu presenten una durabilitat de fins a 50 milions de pulsacions per a hores d’intenses sessions gaming. Aporta un disseny compacte sense teclat numèric que estalvia espai i redueix el desordre de l’escriptori, però que ofereix una experiència de joc a mida completa amb 12 tecles multimèdia. Una placa superior metàl·lica li dona un aspecte elegant i professional. Els interruptors mecànics i la placa metàl·lica combinats preparen el teclat per ser resistent. Les tecles multicolor retroil·luminades, amb 20 colors i sis modes de color, permeten personalitzar el teclat segons l’estat d’ànim, estil de joc o segons el desig personal. La il·luminació d’ones arcs de Sant Martí, amb brillantor i velocitat ajustables, afegeix versatilitat a entorn del joc. Tipus de connectivitat: USB 2.0