Ben aviat podràs sortir d’un grup de WhatsApp sense que els altres membres se n’assabentin. I és que la companyia nord-americana, propietat de Meta, treballa en una nova funció perquè només es notifiqui als administradors del grup aquesta sortida, i no a tots els seus membres, com passa actualment.

Segons ha avançat el portal WABetaInfo, la pròxima versió beta de l’aplicació de missatgeria instantània ja incorporarà aquest canvi, tant per a mòbils Android i iOS com per a la versió web del xat.

L’usuari que opti per abandonar un grup tindrà l’opció de confirmar la seva sortida o de cancel·lar-la. En cas de sortir, rebrà una notificació en la qual se l’informarà que tan sols els administradors del xat seran avisats de la seva decisió. Els altres usuaris no se n’assabentaran.

Historial d’usuaris

Aquesta mesura busca donar als usuaris més privacitat quan optin per prescindir d’un grup en el qual no hi volen ser, per evitar així possibles preguntes molestes. No obstant, WhatsApp prepara una altra funció que va en la línia contrària: permetre a tots els usuaris d’un grup consultar un historial dels seus membres, cosa que els permetria saber qui ha abandonat el grup (tot i que, no, quan). De moment, segons informa WABetaInfo, aquesta nova funció només estarà disponible per als usuaris de mòbils Android.

A finals del mes d’abril, WhatsApp va introduir 107 nous ‘emojis’ i just la setmana passada va habilitar una nova funció que permet als usuaris respondre a qualsevol missatge amb diferents icones, similar al que ja permeten altres plataformes com Discord.