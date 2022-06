Triomfar a les xarxes no és feina fàcil. Per ser popular, és imprescindible guanyar visibilitat amb un contingut creatiu i que s'ajusti a les característiques que premia l'algoritme de la plataforma en qüestió. La manresana Nadine Romero, que compta amb més de 100.000 seguidors a TikTok, dona les claus per triomfar segons la seva experiència.

Que el vídeo sembli treballat

La tiktoker bagenca explica que la resolució i qualitat d'un vídeo poden marcar el seu èxit. "Si no està ben gravat pot perdre molta visibilitat", detalla. En aquest sentit, seguir els paràmetres marcats per cada plataforma és imprescindible. Com més clar, més fàcil serà de comprendre. Per detectar si la feina s'està fent bé, és imprescindible analitzar les mètriques amb les eines de gestió pròpia que cada plataforma atorga als seus creadors. Entre els paràmetres més destacats hi ha l'abast del vídeo, els clics que un enllaç compartit ha rebut o les interaccions que s'hi han generat.

Esforç diari

Un bon contingut pot quedar amagat únicament per la manca d'adaptació a la demanda de la plataforma. Les xarxes premien els creadors de continguts fidels que les alimenten de publicacions noves. Per aquest motiu, "si no publiques contingut amb molta constància, pots perdre visibilitat", relata Romero. Conèixer les hores claus en què l'usuari consumeix el teu contingut és vital per fer publicacions eficients.

Interactua amb l'usuari

Un perfil no ha de ser un espai sense vida. Que els seguidors deixin comentaris és positiu i això encara et beneficia més si interactues amb ells. Per això, segons Nadine Romero "cal tenir un bon feedback". En aquest sentit, respondre missatges, entre altres accions, és clau per millorar el teu posicionament.

Innova

Seguir les tendències a l'hora de crear contingut és interessant i et permet guanyar visibilitat, alhora que et facilita créixer exponencialment pel que fa a la xifra de reproduccions. Tanmateix, si vols diferenciar-te, és imprescindible que facis contingut que no tingui ningú. "És important innovar, has de ser el primer a fer alguna cosa", explica.

Ajusta el contingut al que vol l'usuari

Romero recomana analitzar les peticions dels seguidors i crear contingut que tingui relació amb el que demanden. Així, es generen publicacions d'acord amb els gustos del públic objectiu del compte. Potser, si potencies la producció d'aquest tema i t'hi especialitzes dones respostes a un nínxol de mercat encara per descobrir.

Aquests cinc consells han estat vitals per Nadine Romero, que ha aconseguit fer-se un lloc entre els creadors de contingut en català amb més seguidors del país i destaca per ser una tiktoker amb un humor inesgotable.