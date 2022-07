La coneguda empresa de dispositius mòbils i wearables Doogee ha posat al mercat internacional un nou i assequible rellotge intel·ligent model D11, que es caracteritza per l’òptima autonomia de la seva bateria de 300 mAh, per la bona capacitat per a notificacions (també trucades), dotació de GPS i NFC, resistència a l’aigua i a la pols i per un disseny diferencial molt agradable a la vista.

El model es troba en promoció de llançament fins al 29 de juliol del 2022, cosa que redueix a la meitat el seu preu original, és a dir a menys de 50 euros. Característiques destacades Doogee D11 presenta una resistent construcció d’alumini amb vores arrodonides i una corona giratòria per a control de funcions. Es tracta d’un equip resistent a l’aigua i a la pols amb certificació 68 IP. Està disponible en diferents combinacions de colors groc-negre, vermell-taronja i negre-blanc, entre altres possibilitats de la corretja. L’aparença d’un quadrat amb una esfera rodona i el seu contrast de colors aconsegueixen que tingui un disseny molt especial. Canviant les corretges podem trobar diferents estils adaptats al gust més personal. Pantalla d’1,32 polzades El model integra una pantalla d’1,32» de resolució 360x360 píxels. S’ha de destacar la resistència del plafó i que també compta amb un tractament superficial antiempremtes (nanorecobriment). Permet elegir entre fins a 200 esferes de rellotge diferents, i per controlar les funcions bàsiques, té una corona giratòria, que complementa el control tàctil de l’equip. Seguiment esportiu Aquest model està especialment pensat per a amants de l’esport, per la seva capacitat de seguiment de l’activitat en exteriors. Permet controlar fins a 70 activitats esportives, el nombre de passos, la distància, les calories cremades i la qualitat del son, entre altres funcionalitats. També inclou el monitoratge de freqüència cardíaca (24 hores), oxigen en sang (24 hores), estrès, cicle menstrual o estat d’ànim en temps real. Connectivitat i autonomia El dispositiu compta amb GPS i NFC, així com una connexió Bluetooth amb funció de telèfon gràcies al xip Realtek 8763EW integrat. Disposa de micròfon i altaveu, cosa que fa possible la funcionalitat de trucada, que es complementa amb les possibilitats que afegeix l’assistent de veu AI i les notificacions intel·ligents. Entre les Apps integrades hi ha la calculadora, clima, cronòmetre, control de música, jocs, accés a funcions NFC, llanterna, i exercicis de respiració, entre d’altres. L’equip inclou una bateria amb una capacitat de 300 mAh, que es recarrega mitjançant càrrega magnètica. La durada de la bateria per càrrega oscil·la entre 7 i fins a 15 dies (segons l’ús). Valors afegits Es poden respondre les trucades rebudes al telèfon a través del rellotge, ja que està connectat per bluetooth. El D11 utilitza un xip especial de trucades Bluetooth 2 en 1 amb les plataformes RealTek 8763EW, que addicionalment millora l’eficiència energètica. L’aspecte del rellotge és personalitzable amb diversos temes diferents. El fabricant informa que la base de dades s’actualitzarà regularment amb nous dissenys. Integra assistent de veu. És resistent a l’aigua i es pot portar a la dutxa i aguanta sense problemes la suor i la pluja. Disposa de control per a 70 modes d’esport. Integra funcions importants del telèfon: les trucades, els missatges rebuts, a més d’un seguiment de l’estat físic, notificacions esportives, el temps i el control de la música. Permet la detecció d’estrès, exercicis de respiració i monitoratge de l’estat d’ànim. Monitoritza la freqüència cardíaca en temps real durant 24 hores, així com el patró de son i l’oxigen. Preu El rellotge intel·ligent model D11 de la companyia Doogee es troba ja a la venda amb una interessant promoció fins al 29 de juliol. Després es mantindrà un atractiu preu en comparació amb altres marques i models del mercat.