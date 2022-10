Instagram t'ha suspès l'usuari aquest 31 d'octubre sense previ avís? Si ets un dels milers d'usuaris que ha experimentat el problema, és possible que hagis rebut un missatge en què se t'alerti que tens 30 dies per presentar al·legacions i recuperar el teu compte.

Al missatge, que t'apareix quan intentes fer una acció a l'interior de l'aplicació, s'especifica que la suspensió suposa que el teu perfil "no segueix les normes de la comunitat", motiu pel qual "no és visible i tampoc el pots fer servir". Al respecte, la plataforma explica que, si no poden confirmar la teva identitat, "serà desactivada permanentment".

A continuació, si vols recuperar el perfil, Instagram et demanarà que posis el teu correu electrònic, per tal de verificar la teva identitat. Un cop introduït, rebràs un codi que et permetrà recuperar el teu perfil.

Instagram experimenta problemes tècnics una setmana després de la caiguda de WhatsApp. Segons DownDetector, el primers problemes s'han començat a registrar entorn les 14 h. Tanmateix, en aquesta ocasió, no s'han vist afectats tots els usuaris.