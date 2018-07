Movistar comença a rodar «Instinto», la sèrie protagonitzada per Mario Casas

n La plataforma Movistar ha iniciat el rodatge de la seva nova aposta de ficció, Instinto. Protagonitzada per Mario Casas, Ingrid García-Jonsson, Óscar Casas, Bruna Cusí, Silvia Alonso i Jon Arias, fill del conegut actor Imanol Arias, la producció constarà de vuit episodis de 45 minuts, que s'estrenaran la tardor vinent, produida per Movistar + i amb la col·lab0ració de Bambú.

La sèrie gira al voltant de Marco, un jove empresari que lidera una de les companyies tecnològiques més reeixides del panorama internacional. Al seu costat hi treballen el seu amic i company d'estudis Diego i també la dona d'aquest, Bàrbara, una eficient directora de màrqueting. A l'equip s'incorpora Eva, una jove i ambiciosa enginyera que trencarà l'equilibri laboral i emocional entre els dos socis. Malgrat la seva popularitat, i al contrari que Diego, Marco no destaca per la seva vida social. És un solitari al qual ningú aconsegueix accedir des d'un lloc íntim, més enllà de la seva psicòloga, Sara, de la qual és emocionalment dependent. Tot canvia quan Marco coneix Carol, la nova psicopedagoga del seu germà José, un autista de 18 anys.