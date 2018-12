«Latituds» analitza els efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut

Aquesta nit, a partir de les 22 h, Latituds, el programa del 33, que en aquesta nova temporada està format per quatre capítols, tractarà els efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut. L'espai se centra en els efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut i en quins són els principals contaminants. Una contaminació que genera 3.500 morts a l'any a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que força l'escalfament global. El programa busca respostes parlant amb J. Sunyer, d'ISGlobal; X. Querol, d'IDAEA-CSIC; M. Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra; O. Margalef, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire; i R. Riol, de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, entre d'altres.