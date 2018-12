Antena 3 emetrà aviat el nou fenomen de la ficció als EUA, «Manifest»

Antena 3 estrenarà pròximament en obert Manifest, el thriller nord-americà creat per Jeff Rake. Aquesta producció narra la història dels passatgers d'un vol que reapareixen anys més tard després de haver-los donat per desapareguts el 2013. Comparada amb la reeixida Lost, Manifest és un dels llançaments més destacats de l'any als Estats Units, i és la nova sèrie d'estrena més vista de la temporada. Va ser seguida en el debut a NBC per més de 10 milions d'espectadors, xifra que s'eleva a 18,4 milions amb el consum en diferit d'una setmana.