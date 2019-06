Netflix renova la sèrie «Muñeca Rusa» per a una segona temporada

Mesos després de la seva estrena, el febrer passat, Netflix ha decidit finalment renovar Russian Doll ( Muñeca Rusa) per a una segona temporada. Després d'una arrencada discreta, gairebé sense cap promoció, la sèrie sobre salts en el temps va aconseguir convertir-se en un dels primers fenòmens de l'any a la plataforma, amb notables registres d'audiència. Malgrat que la seva protagonista, l'actriu Natasha Lyonne, havia dit que la història no acabaria en només vuit lliuraments, Netflix no ha confirmat fins ara que ja està treballant en una temporada que, segons sembla, arribaria a començament del 2020.