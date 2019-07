TVE Catalunya estrena una edició especial de «Saber i guanyar»

TVE Catalunya estrena avui Saber i guanyar, una versió en llengua catalana del clàssic concurs de La 2, amb motiu dels seixanta anys que fa la cadena. S'emetrà una sèrie de cinc programes especials, que duraran fins divendres, 12.

Aquesta edició especial, presentada per Jordi Hurtado, mantindrà les seccions habituals del programa i farà un especial èmfasi en temes relacionats amb la cultura, la història i la geografia de Catalunya. A més de les proves clàssiques del programa habitual, Saber i guanyar tindrà algunes seccions específiques, com una prova sobre comarques catalanes en la qual el concursant haurà de respondre una sèrie de preguntes sobre una comarca amb la qual està particularment relacionat.

La llengua catalana tindrà un pes important, no només per ser la llengua en què es farà el programa, sinó perquè també serà la protagonista de dues proves en les quals es juga amb les paraules: la clàssica «El repte» i la més recent «Tot buscant la paraula», on el concursant ha de trobar el mot «amagat» a partir de la seva definició i de les lletres que, cada 10 segons, se li aniran facilitant.

En aquest programa de celebració del 60 aniversari, hi participaran nou antics concursants que provenen d'arreu de Catalunya, els quals ja són coneguts per l'audiència pels seus anteriors èxits al llarg de la història del programa.