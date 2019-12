La plantilla de TV3 mostra el malestar amb Ricard Ustrell amb una barra de pa

Els treballadors de TV3 estan en peu de guerra. Entre les seves reivindicacions destaca el rebuig a les productores externes. Els professionals de la televisió pública acusen la direcció de brindar un tracte de favor a determinades productores. Segons El Triangle, algunes productores han arribat amb exigències de despeses i tractes de favor que han molestat una plantilla que moltes vegades ha rebut com a resposta a les seves reclamacions que no hi ha diners. Els treballadors han mostrat el malestar pel preu del material destinat a satisfer les peticions de Ricard Ustrell, propietari de la productora La Manchester, que es troba rere el Planta baixa.

La tensió amb Ustrell va quedar palesa fa uns dies, quan el director de l'espai es va queixar en una entrevista en una ràdio que no podia repartir entrepans entre el públic del programa perquè «a TV3 s'han de pagar molts plusos». La redacció de TV3 va respondre irònicament a la «provocació» regalant a Ustrell una barra de pa i una capsa amb un cartell enganxat on es llegia: «El gran recapte. Aporta el teu trosset de plus per a l'esmorzar del públic del Ricard».