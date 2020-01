La sèrie «American Horror Story» renova per tres temporades més amb FX

Bones notícies per als seguidors d' American Horror Story. El canal nord-americà FX ha decidit renovar per tres temporades més la sèrie creada per Ryan Murphy i Brad Falchuk, que d'aquesta manera arribarà fins a la tretzena. De fet, al llarg d'aquest 2020 el canal té previst estrenar la desena entrega. Des de la seva estrena, el 2011, American Horror Story ha complert les seves cites anuals, ha renovat ambientació i temàtica sense perdre el seu particular estil. L'última entrega va ser 1984, homenatge als slasher dels vuitanta que van marcar una generació, i per a la qual els creadors van tornar a comptar amb Emma Roberts, Cody Fern, Billie Lourd o Leslie Grossman.