Mediaset España vol traslladar el «Chester» de Risto Mejide de Cuatro a Telecinco

Risto Mejide treballa des de fa unes setmanes en una nova temporada del programa d'estrevistes Chester. No obstant això, aquesta nova edició del format podria abandonar Cuatro, canal en què s'ha emès sempre, per traslladar-se a la franja de màxima audiència de Telecinco. Segons ha revelat RAC 1, els plans de Mediaset España són oferir una nova versió del format, ampliant la seva durada, i emetre'l a la seva cadena principal. Ara per ara, ni el grup que dirigeix Paolo Vasile ni el mateix publicista han confirmat quan s'estrenaria la nova etapa del programa.