Antena 3 emetrà en obert els dos primers episodis de la sèrie «Veneno»

Amb l'objectiu indirecte de guanyar nous subscriptors per a la seva plataforma de pagament Atresplayer Premium, el grup Atresmedia emetrà, a través d'Antena 3, els dos primers episodis de la sèrie Veneno. La producció creada per Javier Calvo i Javier Ambrossi, sobre la vida de de Cristina Ortiz La Veneno, s'ha erigit en una de les ficcions de l'any. Per aquest motiu, tot i que encara no s'ha concretat una data, la cadena ha preparat un esdeveniment únic en una nit especial que inclourà l'emissió dels dos capítols. Això sí, el grup ha deixat clar que la resta de la temporada només es podrà veure exclusivament a Atresplayer Premium.