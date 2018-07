Més d'un centenar de persones majors de 55 anys continuen aprenent a UManresa

El campus Manresa del Centre Internacional de Formació Contínua de la UVic-UCC ha lliurat aquest dijous, 22 de juny, els diplomes als 115 alumnes que han participat en el programa FUB+GRAN, una iniciativa amb sis anys de recorregut que ofereix un programa formatiu adequat als interessos de persones majors de 55 anys.

Des que es va posar en marxa ara fa sis anys, el programa ha anat creixent i s'ha consolidat, fins al punt que 87 d'aquests 115 alumnes són persones que un cop viscuda l'experiència formativa han decidit repetir, alguns des de la primera edició. Durant l'acte de lliurament de diplomes, el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, ha garantit la continuïtat del programa i la l'adjunta a direcció del Centre Internacional de Formació Contínua, Coco Vilaseca, ha agraït la contribució de l'alumnat al diàleg intergeneracional a la universitat i al seu enriquiment i pluralitat. De la seva banda, la coordinadora del programa, Sílvia Mampel, ha encoratjat als alumnes a continuar amb aquesta actitud cap a l'aprenentatge perquè "aprendre no té edat". La lliçó de comiat va anar a càrrec de l'historiador Francesc Comas, que va fer un recorregut històric per la vida de la generació d'aquest programa des dels seus inicis com a estudiants, el seu pas pel món laboral i el seu retorn a la formació a UManresa.

El programa FUB+GRAN s'inicia amb un curs titulat "Comprendre el món d'avui". A partir del segon any, els alumnes han pogut triar entre nou itineraris formatius trimestrals, la majoria dels quals s'han programat a demanda dels interessos dels estudiants. De cara al curs que ve s'oferiran una dotzena de mòduls, entre els quals hi haurà temàtiques relacionades amb l'Economia circular, Dones i filosofia o Literatura catalana, entre d'altres. Durant aquest curs 17-18 s'hi ha tractat temes com la Història de Catalunya, Astronomia, Geopolítica, Psicologia o Nnanociència i nanotecnologia.

Un altre dels èxits del programa ha estat la posada en marxa de la Coral Universitària, una iniciativa sorgida precisament d'un dels mòduls formatius dedicat a la música que va impartir Rosa Ortega, actual directora del cor. A més, durant aquest curs i paral·lelament al programa s'han posat en marxa un cine fòrum i un club de lectura en col·laboració amb la Biblioteca de l'Ateneu de les Bases de Manresa.