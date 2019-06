UManresa clou la setena edició del programa FUB+GRAN

104 persones majors de 55 anys han participat durant el curs acadèmic 2018-2019 en la setena edició del programa FUB+GRAN, una iniciativa per fomentar l'aprenentatge al llarg de tota la vida de persones grans. Aquest dimecres s'ha fet la cloenda del programa, amb el lliurament de diplomes a tots els participants. L'acte ha comptat amb la presència de la vicerectora del Campus UManresa, Sílvia Mas, de la directora del Centre Internacional de Formació Contínua del Campus Manresa, Concepció Vilaseca, de la coordinadora del programa, Sílvia Mampel, i del divulgador científic, Marc Boada, que ha fet la lliçó de comiat d'aquesta promoció del programa.

Sílvia Mas ha definit els participants en el programa com a persones amb un bagatge personal i professional i ganes d'enriquir-se i créixer personalment, "persones que enriqueixen i fan més diversa la universitat". Lliurar-los el diploma que acredita la seva participació a FUB+GRAN, ha dit, és un reconeixement a la seva "actitud positiva, constructiva, crítica i valenta. De la seva banda, la directora del Centre Internacional de Formació Contínua del Campus UManresa, Concepció Vilaseca, els ha instat a continuar aprenent al llarg de la vida, per adaptar-se als canvis constants de l'entorn, perquè la curiositat "ens manté vius i connectats" i per sortir de la zona de confort. Vilaseca ha acabat citant Henry Ford per recordar que "qualsevol persona que deixa d'aprendre és vella, tingui 20 o 80 anys, i qualsevol persona que continua aprenent es manté jove". La coordinadora de FUB+GRAN, Sílvia Mampel, ha tancat l'acte afirmant que la clau de l'èxit del programa és la seva part humana i els valors que es mantenen vigents des de la primera edició: la convivència, el respecte i l'ajuda a l'altre.

La lliçó de comiat de Marc Boada ha girant a l'entorn de la "coincidència còsmica que ha fet que avui ens trobem tots aquí" i de la "complexitat que ens fa tan humans com som". Boada ha explicat que la nostra és la primera generació que acumula prou coneixement per fer-se una bona representació de la realitat. Ha repassat els grans moments de la història de la terra i dels avanços que s'hi han produït tant a nivell biològic com científic. Com a professor d'un dels blocs del programa ha afirmat que són "els millors alumnes que es poden tenir" i els ha esperonat a no perdre la curiositat.

UManresa va posar en marxa aquest programa fa set anys amb la voluntat de convertir la universitat en un agent de divulgació del coneixement a tots els col·lectius que formen la societat, també a les persones grans. A diferència d'altres programes similars o aules d'extensió universitària, FUB+GRAN té com a peculiaritat la implicació directa dels estudiants en el disseny de les activitats que es programen d'un any per a l'altre.

Un programa caracteritzat per la diversitat de continguts

Dels 104 participants del programa, 24 s'hi ha incorporat per primera vegada durant aquest curs i la resta són persones que han decidit continuar apostant per l'aprenentatge seguint diferents itineraris formatius, en funció dels seus interessos. Com a novetat, aquest curs s'han ofert itineraris sobre economia circular, dones filòsofes i científiques i la cultura japonesa. Dels nous itineraris, precisament el del cultura japonesa és el que ha generat més interès, amb una trentena de participants. Dels itineraris que es repetien d'altres edicions, el que ha aglutinat més estudiants ha estat el d'història de Catalunya dedicat al període que va del 20N al 1-O. També s'han ofert itineraris de psicologia i neurociència aplicada, d'història de l'art des del barroc fins a les avantguardes, de poder i ètica als mitjans de comunicació, d'immersió al cinema, d'història de la ciència a través dels seus objectes i d'astronomia.

A banda dels itineraris, els estudiants del programa participen en tot un seguit d'activitats paral·leles, com la coral, amb una quarantena de cantaires, o un cine fòrum, que ha aplegat 35 persones. Pel que fa a sortides de grup, se n'han fet al campament republicà de la Guerra Civil de Pujalt, a Canet de Mar i a la Jornada interuniversitària Sènior a Vic que es va dedicar a la bioètica.