Antoni Llobet assumeix l'adjuntia a Direcció General de la FUB

Antoni Llobet Mercadé assumirà el càrrec d'adjunt a la Direcció General de la Fundació Universitària del Bages (FUB), d'acord amb l'acord pres pel seu Comitè Executiu, en la seva darrera reunió ordinària, celebrada el 4 de febrer de 2020. Llobet rellevarà en aquesta posició Imma Ubiergo Perramon, que finalitzarà la seva etapa laboral activa, el 6 de febrer de 2020. Tanca, així, una trajectòria de trenta anys vinculada a la institució universitària, en la qual treballa des del primer dia que va obrir les portes.





Llobet amplia la seva vinculació amb la FUB



Antoni Llobet cobrirà la vacant d'Ubiergo, amb data de 7 de febrer de 2020. Les seves funcions no seran estrictament les mateixes ja que s'ha aprofitat el canvi per fer una petita reorganització interna de responsabilitats, bo i aprofundint en la separació de les tasques de gestió de les acadèmiques. Llobet mantindrà la responsabilitat del Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE) del campus Manresa, feina que desenvolupa al campus Manresa de la UVic-UCC des del juliol de 2018, i hi afegirà la coordinació del Campus Professional i altres encàrrecs de gestió. La seva incorporació serà progressiva durant els propers mesos.

Llobet ha estat director general de Centres Públics, Secretari de polítiques educatives del Departament d'Ensenyament i delegat territorial a la Delegació Territorial d'Ensenyament a Barcelona Ciutat. També va ser Regidor d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa.





Ubiergo, una llarga trajectòria amb continuïtat



Imma Ubiergo es jubila després de treballar a la FUB des del 1990, quan la institució va posar en marxa els estudis d'Infermeria. Al llarg de tres dècades, ha compaginat la docència amb tasques de gestió, entre les quals destaca la direcció de l'Escola de Ciències de la Salut entre el 2002 i el 2013 i l'adjuntia a la Direcció General de la FUB, des del 2014 fins a l'actualitat. Va ser en l'exercici d'aquest càrrec que va participar directament en el procés de federació de la FUBages amb la FUBalmes, que va culminar amb la creació de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. També ha participat des de la primera línia en el desplegament dels diferents projectes i iniciatives que han aprofundit en els beneficis d'aquesta federació, entre els quals destaca la Facultat de Medicina.

Ubiergo és diplomada en Infermeria, llicenciada en Humanitats i màster en Bioètica. Des de la seva incorporació a la FUB, no ha deixat mai la docència en l'àmbit de la Infermeria i, al llarg de la seva trajectòria com a professora, s'ha especialitzat en ètica i legislació de la professió infermera.