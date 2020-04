UManresa publica un recull de consells pràctics per aprofitar el confinament per continuar estudiant

La responsable d'Innovació Metodològica del campus Manresa de la UVic-UCC, Isabel Pardillo, ha elaborat un recull de consells pràctics perquè tots els estudiants que aquests dies estan confinats a causa del COVID-19 puguin aprofitar al màxim aquest temps i seguir les classes que estan impartint de manera telemàtica els docents de la universitat. Segons explica Pardillo, la clau està en mantenir les habilitats de concentració, constància i disciplina per estudiar de manera autònoma. La responsable d'Innovació metodològica proposa, entre d'altres, que els estudiants es facin un horari i un planning de treball, que siguin responsables i constants, que busquin un espai de la casa per estudiar i vestir-se com si s'hagués de sortir al carrer. Podeu llegir el conjunt de recomanacions en aquest enllaç.