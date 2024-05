Estudiants d’ADE d’UManresa treballaran en projectes de The Ricky Rubio Foundation

El Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la Facultat de Ciències Socials de Manresa ha signat un acord amb The Ricky Rubio Foundation per col·laborar en el desenvolupament de projectes impulsats per aquesta fundació. Aquesta fundació, liderada pel reconegut jugador de bàsquet Ricky Rubio, treballa per promoure la sensibilització i en projectes d'investigació sobre el càncer de pulmó. En aquest àmbit organitza congressos sobre assajos clínics amb oncòlegs de prestigi mundial i treballa en projectes sobre l'afectació de l'activitat física en persones que pateixen càncer per tenir evidència científica. Paral·lelament duu a terme altres accions, com la humanització d'espais per a pacients com la que s'ha fet a la Sala de rehabilitació pediàtrica de la Vall d'Hebron. Altres àmbits d'actuació inclouen suport a infants de barris vulnerables a través de programes extraescolars impulsant els valors de l’esport i implicació i suport en el programa de Bàsquet Unificat d’Special Olympics.L’innovador acord entre la Universitat i la Fundació permetrà la implicació de l’estudiantat d’ADE en projectes de la fundació.

L’acord contempla que estudiants del darrer curs d’ADE seleccionin projectes de la fundació i els converteixin en el seu Treball de Final de Grau. Serà durant el mes de juny que rebran un llistat de possibles projectes vinculats a la Fundació perquè en facin una tria en funció de les seves preferències. A partir d’aquesta selecció s’assignaran els projectes als estudiants amb millor expedient acadèmic, en cas d’empat, i es designaran dos tutors: un docent del grau en Administració i Direcció d’Empreses especialista en la temàtica, i un tutor de la Fundació. La participació d’aquests dos tutors ha de servir per fomentar l’excel·lència acadèmica i pràctica de cada treball.

Segons l’acord al qual s’ha arribat, aquest primer curs, seran tres estudiants d’ADE els que podran centrar els seus TFG en projectes de la Fundació. Està previst que un cop feta la selecció i assignació dels projectes als estudiants, iniciïn el treball durant el proper mes d’octubre i el culminin el mes de juny del 2025.

Fer millor la societat des del món de l’empresa

Un dels objectius dels estudis d’Empresa d’UManresa és formar professionals implicats en projectes d’impacte social. Segons el director dels estudis i degà de la Facultat de Ciències Socials, Marc Bernadich, “UManresa està compromesa en oferir una educació que no només formi acadèmicament els estudiants, sinó que també els prepari per afrontar els reptes reals del món empresarial i que els doti de sensibilitat per contribuir positivament a la societat tot fent una aportació significativa al progrés social i econòmic local”.

L’acord amb la Ricky Rubio Foundation és el primer d’una sèrie d’acords als quals vol arribar la universitat per integrar entitats sense ànim de lucre, petits empresaris, institucions i empreses en el desenvolupament dels Treballs de Fi de Grau (TFG) dels estudiants d’ADE. Aquest tipus d’acords han de servir per intensificar la col·laboració entre la Universitat i els diferents actors del país. Segons el coordinador dels TFG del Grau en ADE, Marc Selgas, “aquesta estratègia no només pretén enriquir l'aprenentatge dels estudiants amb casos reals, sinó també potenciar projectes amb un clar impacte social que seran implementats en un futur immediat”.