Nova convocatòria dels Premis Talent UManresa als millors TFG de la promoció 2019-2020

Els premis tenen com a finalitat promoure l'interès acadèmic dels i les estudiants

El Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha convocat la segona edició dels Premis Talent UManresa per als millors Treballs Final de Grau (TFG) realitzats per estudiants de les Facultats de Ciències de la Salut de Manresa i la Facultat de Ciències Socials de Manresa i defensats durant el curs acadèmic 2019-2020. Els premis estan patrocinats per Caixa d'Enginyers i tenen com a finalitat promoure l'interès acadèmic dels i les estudiants, visibilitzar el compromís de la universitat davant la generació de coneixement de valor per a la societat i el territori, així com reconèixer l'esforç i treball de l'alumnat.

Els treballs que es presentin a la convocatòria han d'haver estat defensats a UManresa durant el curs 2019-2020, han de ser originals i inèdits i no poden haver estat premiats en altres concursos. El jurat tbindrà en compte, entre d'altres, que el treball doni resposta a una problemàtica d'actualitat, que sigui creativa i innovadora, que aporti valor en el seu àmbit d'espertesa, que el seu desenvolupament tingui impacte al territori i a nivell global. Pel que fa a la metodologia se'n valorarà l'enfocament, la coherència de les propostes, el rigor i la qualitat del plantejament analític i la capacitat de reflexió crítica. Finalment, també es valoraran la redacció, l'estructura i presentació i la qualitat estètica i dels elements gràfics del TFG.

El premi consistirà en un diploma de reconeixement i una dotació econòmica de 300 euros. En el cas del grau en Fisioteràpia s'atorgarà també un segon premi dotat amb 200 euros.

El veredicte del jurat es farà públic durant la primera quinzena de juliol i es lliurarà en el marc de l'acte de graduació de la promoció, quan es pugui celebrar.

L'any passat, els premis van ser per Andrea Pajuelo, Aida Pera, Arnaud Lehman, Xavier Colell, Adelina Palma i Cecilia Soler.