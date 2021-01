Els Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat arriben a la vintena edició

El campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha convocat una nova edició dels Premis UManresa per a treballs de Recerca de Batxillerat. Aquesta serà la vintena edició d'una convocatòria creada amb l'objectiu d'impulsar i reconèixer la investigació entre els estudiants de Batxillerat. En els 19 anys de recorregut, els premis han rebut 797 treballs. Els guardons són possibles gràcies al compromís dels patrocinadors dels premis, que en la convocatòria de 2021 tornaran a ser Catalana Occident, Denso i Control Group. El termini de presentació de treballs es tancarà el proper 16 d'abril i es podrà fer, com l'any passat, a través del formulari que s'ha habilitat a la web per simplificar el procés de participació i amb la voluntat d'estalviar paper. La dotació global dels premis és de 3.450 euros.

A més de reconèixer l'esforç i el rigor en la recerca que fan els estudiants de Batxillerat, els Premis UManresa volen ser també un reconeixement al professorat que ajuda els estudiants aportant-los orientació metodològica i acompanyament en el procés de recerca. El Departament d'Innovació i Recerca d'UManresa ofereix des del curs passat sessions formatives sobre tècniques, procediments i recursos per elaborar un Treball de Recerca seguint el mètode científic que permeti obtenir resultats significatius i de qualitat. Aquest assessorament, que també inclou recursos per al professorat tutor dels treballs, es farà durant els mesos de gener i febrer en format online a causa de les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19.



Tres modalitats de premi



Les tres modalitats dels Premis UManresa són les dels àmbits d'expertesa de la universitat: Ciències de la Salut, Economia i Empresa, i Educació. La dotació econòmica l'aporten les empreses patrocinadores. Grup Catalana Occident patrocina el premi de Salut, Denso el d'Economia i Control Group el d'Educació. Els guanyadors reben un premi de 700 euros, a més de la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen a UManresa, excepte Medicina. També s'atorguen tres accèssits de 300 euros per cada modalitat i l'institut on estudien els alumnes que guanyen el primer premi rep150 euros.

La convocatòria està oberta a tots els estudiants de batxillerat de centres d'ensenyament secundari de Catalunya. Els treballs poden ser individuals o col·lectius i s'han de presentar amb el vist-i-plau de l'institut. Cada treball s'ha d'acompanyar d'un resum d'una pàgina amb els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. S'admeten un màxim de tres treballs per institut i modalitat. El jurat que avaluarà els treballs estarà format per professorat d'UManresa, un professor de secundària i un membre de l'empresa patrocinadora per a cada modalitat.



Guanyadors de la darrera edició



Dels 41 treballs rebuts en la convocatòria del curs passat, el jurat va escollir com a guanyador de la modalitat de Salut el treball de Jaume Meinhardt Catalan, de l'Institut Taradell, titulat "Estudi del gen EGFR en càncer de pulmó no microlític". El premi d'Educació va ser per a "Tornen les serps, però muden les pells", de Joan Olaf Subirachs Garcia, del centre Daina-Isard Cooperativa d'Ensenyament d'Olesa de Montserrat. Finalment, en la modalitat d'Economia i Empresa, el premi es va atorgar a Alba Fustegueres Soler, de l'Institut Guissona, pel treball titulat "La marca ens marca?".