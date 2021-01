UManresa posa al servei dels instituts l'expertesa dels seus docents amb un repositori de vídeos per treballar a l'aula

Les accions de divulgació de les àrees d'expertesa d'UManresa que es desenvolupaven als instituts de manera presencial fins al curs passat s'han vist interrompudes a causa de la pandèmia. Amb l'objectiu de continuar mantenint el contacte amb els centres d'ensenyament secundari, UManresa ha creat un nou format de xerrades que es posaran a disposició del professorat. Es tracta d'un repositori de vídeos amb xerrades anomenat "Fons d'armari" al qual podran accedir els centres per treballar a l'aula. La tria dels temes s'ha fet tenint en compte l'interès que poden tenir per als estudiants de secundària i també aprofitant el talent del professorat d'UManresa en els seus àmbits d'expertesa. Totes les xerrades s'han enregistrat en format de conversa, que condueix el professor col·laborador del grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials, Enric Bastardas. Es tracta d'una vintena de converses breus pel que fa a la durada, però intenses pel que fa als continguts que s'hi tracten: des del dol, passant pel lideratge, l'empatia a l'adolescència, el negoci del futbol o com estudiar al 100%.

L'objectiu d'aquest "Fons d'armari" és facilitar als centres materials que serveixin per a la inspiració i el debat entre els estudiants sobre temes que puguin ser del seu interès i al mateix temps, facilitar que es pugui treballar amb aquesta informació de manera autònoma. En aquest sentit, des de la universitat, s'ha fet un esforç perquè les converses tinguin una durada adequada, siguin amenes i perquè els professionals que les protagonitzen siguin persones expertes en el seu àmbit.

A banda d'aquest "Fons d'armari", la universitat continua oferint sessions d'orientació que es faran de manera virtual amb l'objectiu d'explicar als futurs universitaris què cal tenir en compte a l'hora de triar tant estudis com el lloc on fer-los. Aquestes sessions són de gran importància, ja que cada any, durant el període de preinscripció i matrícula universitària, els professionals de la universitat detecten que hi ha dèficits en l'orientació que acaben tenint conseqüències a l'hora d'accedir als estudis o universitats escollits pels estudiants. Paral·lelament, també ofereix sessions i xerrades específiques, també online, sobre l'oferta formativa tant de grau com de Cicles Formatius de Grau Professional que s'imparteixen a UManresa.

Les accions adreçades als instituts es completen amb una sessió virtual per ajudar els estudiants de Batxillerat sobre tècniques i metodologia per elaborar el Treball de Recerca, que s'impartiran durant aquest mes de gener i febrer.