Els estudiants del grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Dorian Tomas, Ilham Azraf i Sergi Sànchez, han quedat en catorzena posició en el IX Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios Reto 2021 que organitza Company Game. En aquesta edició del campionat hi ha participat un total de 696 equips, amb un total de 2.700 estudiants de 200 universitats de 18 països. Els estudiants manresans van participar en la competició en la categoria de negocis, en la qual hi participaven 248 equips. Van aconseguir 3.381 punts, només seixanta per sota de la segona posició, la que permetia entrar a la final. Els guanyadors d’aquesta edició en la categoria en la qual competien els estudiants d’UManresa van ser un equip d’estudiants de la Pontificia Universidad Católica de Perú.