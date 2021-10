El Lab 0-6 d'UManresa, el centre dedicat a promoure i fomentar l'acostament a la ciència des de la primera infància, ha reprès l'activitat presencial durant aquesta darrera setmana de setembre. Grups escolars de Barcelona, Calaf i Sant Joan Despí han estat els primers en participar en les activitats del Lab 0-6, que aquest curs ha estrenat una maqueta geològica de la Catalunya Central. A hores d'ara, el calendari de visites està pràcticament ple per a tot el curs i només queden lliures algunes dades reservades per al treball intern. L'èxit d'aquesta proposta adreçada a infants fins als sis anys s'ha constatat un any més perquè el calendari de reserves es va omplir en menys d'un mes.

Està previst que 5.400 infants de 120 escoles passin pels diferents espais d'experimentació per participar en les propostes científiques pensades per a infants amb l'objectiu de fomentar la seva curiositat per interpretar fenòmens naturals i científics. Una d'aquestes propostes és la maqueta que representa a escala el territori que configura el Geoparc de la Catalunya Central. Aquesta nova proposta permet treballar conceptes sobre representació i interpretació de mapes, l'ús de la brúixola o classificar roques i minerals, entre d'altres. Amb la maqueta, l'alumnat de l'etapa educativa infantil pot aprendre a interpretar el que hi veu, com muntanyes, pobles, carreteres o rius o a situar-se a partir de diferents punts de referència. Aquest nou element també permet reflexionar sobre els llocs on viuen les persones, on va a parar l'aigua quan plou, on viuen els animals i quins viuen als nostres boscos. Un altre dels plantejaments que es podran fer a partir de la maqueta té a veure amb la geologia, el subsol, les roques i també els minerals i la seva extracció. La maqueta ha estat elaborada pel divulgador científic, Marc Boada, i patrocinada per ICL Iberia, una empresa amb un llarg recorregut de suport tant econòmic com tècnic a les activitats d'educació científica del Lab 0-6.

Tot i el retorn a la normalitat en l'activitat presencial del Lab 0-6, de moment no s'obriran les instal·lacions durant el cap de setmana per a les visites familiars.

Darrer curs a la FUB2

Aquest serà el darrer curs que el Lab 0-6 funcionarà a l'edifici de la FUB2. A partir del proper, els espais i les propostes d'educació científica es traslladaran, juntament amb totes les activitats i serveis relacionats amb l'educació, al nou edifici que s'està construint al campus universitari, l'edifici FUB4 – Educació, que tindrà com a principal novetat la posada en funcionament d'una llar d'infants vinculada als estudis de Grau en Mestre d'Educació Infantil i al CFGS d'Educació Infantil del Campus Professional UManresa. El trasllat permetrà ampliar tant la superfície del Lab, com les propostes que s'hi oferiran, que també es plantejaran per a infants més grans de sis anys.

Propostes itinerants durant la pandèmia

Malgrat el tancament de les instal·lacions a conseqüència de les restriccions per la COVID19, el Lab 0-6 ha continuat treballant en la promoció de l'Educació Científica amb dues propostes itinerants. D'una banda, el Lab sobre rodes, una proposta adreçada a les llars d'infants que tenen més dificultats per traslladar-se a Manresa, i de l'altra, la proposta "Lab itinerant 2x2", que durant tot el curs passat va arribar a 6.000 infants de la Catalunya Central, les comarques de Lleida i l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta proposta va permetre als centres escolars continuar treballant a partir de propostes de qualitat per fer que la ciència fos present a les aules.