Eva Bach i Joan Soler seran els protagonistes del proper dels diàlegs educatius de l’Àgora Educació 2022, que se celebrarà el proper 10 de maig i que girarà a l’entorn de com des de l’educació es pot treballar en l’àmbit de les emocions, gaudint de la bellesa de la vida. Eva Bach és mestra, formadora de mestres, escriptora, especialista en desenvolupament personal, intel·ligència emocional i comunicació. Bach dialogarà amb Joan Soler, enginyer tècnic agrícola, màster en Viticultura i Enologia i president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages. Aquesta conversa sobre la bellesa de la vida es farà a la sala d’actes de l’edifici FUB1 a les 18.30 h. Per assistir-hi cal inscriure’s en aquest enllaç.

El diàleg forma part del programa d’activitats “Àgora 2022., Mestres que (es) transformen”. La programació, adreçada a fomentar la reflexió i el debat entre la comunitat educativa de la ciutat per activar canvis i millores als centres educatius, dona resposta a un encàrrec de l’Ajuntament de Manresa en el marc del programa d’activitats de Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la capital del Bages. El cicle de diàlegs, una dotzena en total, s’allargarà fins al mes de novembre. Els propers diàlegs abordaran qüestions com Eines digitals; Escola i Cultura; Escola i Transformació comunitària; Escola i Societat; i Innovació per a la transformació. Fins ara, 350 persones han assistit als sis diàlegs que s’han celebrat, que es poden recuperar íntegrament al canal de Youtube d’UManresa.