254 persones que estudien batxillerat i CFGS de la Catalunya Central han participat avui en la jornada “Valors en l’empresa i l’esport”, que ha servit per fer la cloenda de la competició COMPANYGAME, organitzada pels estudis d’Empresa de la Facultat de Ciències Socials de Manresa en el marc del programa Tribuna Jove. En la competició hi ha participat 50 equips de vuit instituts de la Catalunya Central que, des del mes de gener i utilitzant el software de simulació de negocis COMPANYGAME, han hagut d’anar superant proves de desenvolupament empresarial. La prova final s’ha disputat avui en el marc de la jornada i l’equip guanyador ha estat Cloudmay, de l’institut Llobregat de Sallent. En segona i tercera posició hi han quedat dos equips de l’Escola Joviat, Juan Baldes i Coffe Shop.

Resoldre reptes empresarials a través de la simulació freda

Aquesta ha estat la primera vegada que s’organitza una competició de simulació freda a la Catalunya Central i adreçada a estudiantat de Batxillerat i de CFGS amb el software COMPANYGAME, una plataforma virtual que, a través del joc, permet treballar habilitats i coneixements relacionats amb el desenvolupament de negocis i empreses. En la darrera partida, la que s’ha disputat avui en la final, hi han participat equips dels instituts Llobregat de Sallent, Moianès de Moià, Mig-Món de Súria, Alexandre de Riquer de Calaf, Abat Oliba de Ripoll, Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, Guillem de Berguedà de Berga i Joviat de Manresa. Tots els equips que hi han participat estan formats per estudiantat de cicles formatius de grau superior d’Administració i Finances i de batxillerat social.

Una jornada per treballar valors

La jornada que s’ha celebrat avui ha estat organitzada per l’estudiantat de segon curs del CFGS d’Administració i Finances del campus Professional UManresa i Joviat. El programa d’activitats ha inclòs, a més de la darrera partida de la competició, tot un seguit de diàlegs per parlar d’alguns dels valors que des dels estudis d’Empresa d’UManresa es treballen en la formació de l’alumnat d’ADE i del CFGS d’Administració i Finances i als quals el proper curs s’hi sumaran els del nou CFGS de Comerç Internacional. Aquests valors són la resiliència, el coratge, el compromís, la iniciativa i la reinvenció. Un dels objectius dels estudis d’empresa, que aquest curs han estrenat un nou model innovador per a la formació dels futurs gestors i directors d’empreses, és impregnar l’estudiantat de valors humanistes que seran clau en el desenvolupament professional d’aquestes persones. Des dels estudis d’empresa es considera que impregnar els futurs empresaris d’aquests valors contribuirà tant a millorar els negocis com la societat.

Per parlar d’aquests valors s’ha comptat amb la participació de persones de reconegut prestigi que han ofert el seu testimoni en el decurs d’uns diàlegs en parella que han protagonitzat Marc Calmet, corredor de motos del Dakar i Maria Trullàs, cofundadora de Notebloc (resiliència); Xavier Pujol, director esportiu del Bàsquet Manresa i Pep Bacardit, empresari del sector de l’equipament esportiu (coratge); Ferran Costa, entrenador i director esportiu del Centre d’Esports Manresa i Clàudia Ferrer, gerent de Clàudia&Julia (compromís); Carles Castillejo, atleta olímpic, i Ramon Navarro, fundador de Núclia (iniciativa); i Nina Pont, primera jugadora de l’estat espanyol que va jugar a la lliga universitària de bàsquet dels EUA, i Roger Alcaraz, cuiner i propietari del restaurant El Celler de Sallent (reinvenció).

La jornada ha culminat amb un diàleg que han protagonitzat l’exjugador del Bàsquet Manresa, Rafa Martínez, i el periodista de Catalunya Ràdio, Ernest Macià.

Primera acció de Tribuna Jove

Tant la jornada, com la competició, que tindrà continuïtat el proper curs acadèmic, forma part de Tribuna Jove, una iniciativa destinada a divulgar qüestions relacionades amb l’economia amb valors entre l’alumnat de Batxillerat i de CFGS del territori de la Catalunya Central. Aquest és un programa que s’ha posat en marxa durant aquest curs gràcies a l’aportació de mecenatge que ha fet la família Puigdellívol a UManresa en memòria de Josep Maria Puigdellívol, fundador de l’assessoria que duu el seu cognom.

L’objectiu de Tribuna Jove és generar un espai de reflexió i aprenentatge entre gent jove, divulgar pràctiques professionals basades en l’ètica i els valors i fer-ho a través d’experiències formatives innovadores que contribueixin a transformar la seva mirada econòmica i social. La iniciativa també intenta pal·liar la mancança d’espais de trobada i reflexió a l’entorn de l’economia, el lideratge i l’emprenedoria entre la gent jove.