Un èxit total. Així qualifiquen els responsables del del grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) d’UManresa el balanç de les pràctiques remunerades que fa l’estudiantat en empreses del territori, la majoria adherides al programa Prèmium. Les dades els donen la raó: els 35 estudiants que van fer pràctiques en empreses durant el curs 2021-2022 van cobrar 3.849 euros de mitjana, un total de 134.702 euros. Amb aquests recursos, van poder fer front al 74% del cost de la matrícula universitària. Un import que, a més, en alguns casos, van complementar amb ajuts i beques, tant pròpies d’UManresa com del Ministeri d’Educació.

És més, en 11 casos, els diners que han cobrat estan en una forquilla d’entre 5.400 i 9.000 euros, de manera que això permet pagar la totalitat de la matrícula i fins i tot disposar de recursos extra. A més, les estades a l’empresa contribueixen a millorar la preparació professional dels estudiants i faciliten la seva posterior inserció laboral un cop graduats, que des de fa anys se situa en el 100%.

Satisfacció de l’empresariat amb l’alumnat d’ADE d’UManresa

Del balanç de l’estada a les empreses del curs passat també en destaca que la majoria d’aquestes demostren la seva satisfacció amb els estudiants prorrogant-los el conveni inicial de pràctiques. El director dels estudis, Marc Bernadich, assegura que “això vol dir que fan bé la feina, que estan ben preparats i que donen resposta a les necessitats de les empreses”. A més, es dona el cas que cada vegada són més les empreses que sol·liciten a UManresa estudiants per contractar-los directament, sense haver de fer un conveni de pràctiques, “una mostra més que valoren la bona preparació del nostre estudiantat i la seva capacitat per assumir responsabilitats laborals dins de les empreses”.

9 anys de trajectòria i d’oportunitats per a estudiants i empreses

La del curs 2022-2023 serà la novena edició del programa Prèmium. Aquests dies s’estan acabant de concretar les empreses que enguany oferiran vacants laborals per a estudiants de pràctiques procedents del grau en ADE d’UManresa. El proper dia 26 d’octubre, estudiantat i departaments de gestió de persones de les empreses, es trobaran a UManresa en el decurs d’una nova edició de la Fira Borsa de Treball. Durant aquesta jornada, les empreses entrevisten els perfils d’estudiants que més encaixen en les seves necessitats. A més de les entrevistes, durant la jornada es duu a terme una sessió informativa sobre seguretat alimentària que anirà a càrrec de Jordi Valls, director general de Mercabarna i membre del patronat de la Fundació Universitària del Bages.

Universitat i Empresa, un complement de formació teòrica i pràctica

El Prèmium és un programa dissenyat per afavorir el contacte entre l’alumnat i el món empresarial i per fomentar l’aprenentatge pràctic com a complement de la formació teòrica que s’imparteix a la universitat.

El Prèmium es va iniciar el curs 2014-2015 amb l’objectiu d’aportar un valor afegit als continguts curriculars del grau en Gestió d’Empreses, actualment grau en Administració i Direcció d’Empresa (ADE). El programa inclou cursos gratuïts d’anglès durant tota la durada dels estudis i estades de pràctiques remunerades en empreses col·laboradores del programa a partir de segon curs.

En aquests moments ja són 39 les empreses que col·laboren amb els estudis d’ADE per poder oferir aquest programa.