Hotels de Mort: de turisme que recorre habitacions d'hotel que fan por

El turisme s'associa amb el terror per oferir als viatgers malsons inoblidables, en el millor dels sentits. Perquè passar por entre aparicions també és un plaer. Repassem algunes d'aquestes estances on viure una nit de por a Espanya.

Casa de los Horrores d'Aranjuez

La casa rural de terror més coneguda d'Espanya posseeix un decorat colpidor. Pels seus passadissos podem creuar-nos amb una nena semblant a la Noia de la Corba. També amb un tètric monjo, una comtessa i l'extravagant confrare major de l'Orde de la Creu Negra. Tots componen una peculiar família a la qual ha marcat una mort sospitosa.

El visitant es converteix en un membre més. I no només en les seves estances, també al seu menjador i en els seus voltants, que recorden les localitzacions dels thrillers americans dels anys vuitanta.

GPS 39.938866, -3.786661

Aranjuez: A 21 km

Parador Príncipe de Viana d'Olite

Els seus passadissos fan més por que els d'El resplandor. Aquest allotjament és en un castell navarrès del segle XV on, segons els més crèduls, vaga l'esperit d'un noble. Es tracta d'un senyor de família il·lustre que va ser empresonat en una de les cel·les, avui convertida en habitació, d'aquest palau representatiu del gòtic.

Entre els seus murs es conserva el retrat d'aquest inquietant personatge. Un quadre contínuament il·luminat, tot i que s'apaguin tots els llums. Una imatge una mica pertorbadora, oi?

Adreça: Plaça Teobaldos, 2, 31390 Olite, Navarra

Telèfon: 948 74 00 00

Hotel Palacio de Arizón a Sanlúcar de Barrameda

Cadis també té el seu particular hotel de terror. De nou és un fantasma el protagonista de les històries més esgarrifoses. En aquest cas, va vestit de blanc i té nom de dona: Margarita Serquerar. Va ser l'esposa infidel de Don Diego de Arizón. Es diu que aquest ric comerciant la va fer emparedar entre els murs del saló de la torrassa en descobrir la seva deslleialtat. Expliquen que la seva ànima deambula per aquest hotel a les nits de lluna plena.

Adreça: s/n Plaça Quinto Centenario, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cadis

Telèfon: 956 38 51 00

Hotel Extremaunción (Toledo)

En aquest hotel s'organitzen tot tipus d'activitats terrorífiques. I totes, al voltant de la família anglesa Dam, desapareguda en estranyes circumstàncies. Aquí no només és possible passar un cap de setmana de por en una habitació, sinó en una tenda de campanya sobre el seu cementiri. Superar els perills sota les estrelles suposa tot un desafiament.

Adreça: 45950 Calypo Fado, Toledo

Parador de Cardona (Barcelona)

No podrem dormir a l'habitació 712 d'aquest castell amb més de mil anys a l'esquena. Les veus més devotes de les llegendes expliquen que ni tan sols els seus treballadors entren sols en aquesta estança. Es diu que intenten evitar topar-se amb donzelles medievals sanglotant. Efectivament, es murmura que és aquí on es concentra l'activitat paranormal d'aquest esgarrifós allotjament.

Adreça: Castell de Cardona, s/n, 08261 Cardona, Barcelona

Telèfon: 938 69 12 75

Hotel Meliá (Saragossa)

És a la seva habitació 510 on molts dels seus hostes asseguren sentir passos. I no només això. A més, els menys escèptics amb les històries de terror asseguren haver vist foc per sota de la porta. Relaten que en el que va ser l'antic hotel Corona d'Aragó eels llums s'encenen i s'apaguen. Deu ser obra dels fantasmes que habiten en aquest escenari que va patir un incendi el 1979 i que va acabar amb la vida de 83 persones?

Com veiem, no cal abandonar les nostres fronteres per dormir envoltats de fantasmes. Escenaris esquitxats per llegendes paoroses, en uns casos, i per esgarrifoses recreacions, en altres, convertiran un viatge a la més gran de les nostres aventures. Els hotels de mort són l'últim crit d'un turisme no apte per a cardíacs.

Adreça: Av. de César Augusto, 13, 50004 Saragossa

Telèfon: 976 43 01 00