Muntanyes de Prades, un escenari de Fades

Hi ha vistes que fan perdre l'alè, que atrapen en la seva pròpia mà- gia. Això passa a les muntanyes de Prades, que ubicades en un dels espais naturals més importants de les comarques del sud de Catalunya, sorprenen tant per la seva extensió com per la seva riquesa biològica i cultural. Estan formades principalment per roques calcàries i dolomites, amb gran presència de pissarres i conglomerats que li donen el seu aspecte únic.

Ocupen part de les comarques del Baix Camp, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i les Garrigues i alberguen espais naturals verges, racons desconeguts i petits pobles on el temps sembla haver-se aturat. És una terra on s'expliquen llegendes de fades i històries de bandits,

Resulta impressionant el seu conjunt forestal amb espècimens molt rars i de gran bellesa com les úniques rouredes de roure martinenc de Catalunya (Cephalanthera-Quercetum pyrenaicae) i la comunitat de salze de roca (Hieracio-Salicetum tarraconensis), endèmica de les muntanyes catalanes meridionals, entre altres espècies estrictament protegides i entre les quals habiten des de musa- ranyes nanes fins als mítics dips, que haurien desaparegut al segle XVIII.



Prehistòria en 3D

La Cova Museu de la Font Major, a l'Espluga de Francolí, és una de les més llargues del món, formada per un passadís subterrani disseminat en més de 3,5 quilòmetres de corredors. Durant la visita es veuen projeccions en 3D d'escenes de caça i de fabricació d'eines de l'època prehistòrica. És important informar-se d'horaris d'obertura i cal abrigar-se, ja que la temperatura a l'interior oscil·la entre 14 i 17 graus. La visita inclou tallers perquè els nens construeixin cabanyes o facin una pintura rupestre.

El poble vermell

El poble de Prades també és conegut també com la Vila Vermella, per la pedra arenisca de color rogenc que caracteritza gran part dels seus edificis. Si es viatja per la zona, la visita és obligada ja que està catalogat com a Bé d'Interès Cultural (BIC) des de l'any 1993, pel seu conjunt històric. La seva ubicació converteix aquest singular municipi en punt de partida ideal per a excursions. Però també val la pena conèixer el nucli d'aquesta població de traçat medieval, amb restes de muralles i de castell. S'ha de destacar el seu bon clima.