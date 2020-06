Visites guiades: viatge a les emocions

Sant Llorenç de la Muga sorprèn el viatger rere un meandre del riu, per mostrar l'estampa inigualable del seu pont vell

La bona notícia és que els consells comarcals de l'alt i Baix empordà ja han programat per als pròxims mesos 45 visites als espais medievals del territori. L'acció es porta a terme amb el suport de l'associació empordà Turisme i la comissió Turística del Baix empordà amb la participació de diversos ajuntaments que, per a aquests temps difícils, han posat en marxa les visites guiades als espais medievals de les dues comarques.

Es portaran a terme durant els mesos d'estiu i fins ben entrada la tardor. En concret, el calendari ofereix 26 visites guiades a l'Alt Empordà i 19 al Baix Empordà perquè els visitants tinguin l'oportunitat de conèixer la zona, incloent-hi aquells entorns que, sovint, no en tenen o accedir-hi és complicat. En l'organització, hi han participat 39 ajuntaments, el Patronat de Mare de Déu del Mont i el Departament de Cultura de la Generalitat a través de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. L'organització posa a disposició del públic un fullet informatiu que recull les hores programades, el recorregut i els preus, que són molt accessibles perquè tothom hi pugui participar.

L'Empordà té un important llegat medieval amb edificis, pobles i espais de gran rellevància, alguns profundament desconeguts, raó per la qual ara s'inclouen en aquest complet programa de visites guiades que coincidiran amb alguna data rellevant, per generar un al·licient més gran. L'activitat serà sempre guiada, ja que es tracta d'una oferta única per descobrir, de manera més comprensible, tots els monuments i la història de la terra.

