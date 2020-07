D'excursió a un parc aquàtic o d'aventura

Els parcs aquàtics i d'aventura catalans viuen una temporada atípica, a causa de les dificultats provocades per la covid-19. L'obertura s'ha fet més tard que altres anys i l'han fet adaptant tots els espais a les mesures sanitàries.

A part de reforçar la neteja i posar dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada i a diferents punts del parc, s'ha reduït la capacitat i els banyistes han de respectar la distància de seguretat a les cues que es formen en alguns tobogans. També es limiten les places a les piscines. A més, abans d'accedir al recinte tots els usuaris passen un control de temperatura.

PortAventura World

PortAventura World, a Vila-seca i Salou, tornarà a obrir portes el dimecres 8 de juliol. Ho farà amb novetats relacionades amb mesures de seguretat per la pandèmia, com la reducció de la capacitat al 30%.

En la temporada del 25è aniversari, el parc ha invertit 4 milions d'euros en mesures de protecció sanitàries. A l'entrada hi haurà un control de temperatura i a les cues per comprar entrades s'haurà de respectar el metre i mig de distància. De fet, des del parc recomanen comprar els tiquets per Internet per estalviar-se cues i facilitar la mobilitat.

Un cop a dins, uns panells indicaran que cal caminar per la dreta i que l'ús de la mascareta és obligatori durant tota la visita, també a les atraccions, i només a excepció dels restaurants. Caldrà anar-se rentant les mans amb gel hidroalcohòlic.

El que no estarà en funcionament fins al mes de setembre són els espectacles. Tampoc no s'obrirà aquest any el Caribe Aquatic Park. I de moment, no es posarà en marxa PortAventura Dreams, el projecte solidari que la companyia té per a infants i famílies amb càncer.

Pel que fa als hotels, d'entrada se n'obriran quatre dels sis que hi ha al complex de PortAventura, i ho faran amb una capacitat d'entre el 60% i el 80%.