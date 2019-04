5 trucs casolans perquè la teva casa faci bona olor sense fer servir ambientador

Mantenir la casa neta és una tasca imprescindible per gaudir plenament de la calidesa d'una llar agradable. Però, tan important és mantenir el lloc allunyat de la pols i la brutícia, com generar un ambient amb una olor agradable. Entrar a casa i que una aroma captivadora et doni la benvinguda és un detall que agrada a qualsevol.

Per aconseguir que la llar faci bona olor és habitual optar per un ambientador, però no sempre és una bona opció. Moltes vegades la seva aroma és massa intensa i pot anar-se'n als pocs minuts, per no parlar que suposa una despesa, en ocasions, superior al que ens podem permetre.



Les plantes d'interior són una bona opció



A més de ser un element decoratiu que fa l'estada més acollidora, algunes plantes d'interior poden ajudar-nos a mantenir una aroma agradable en l'entorn. Amb uns pocs cures les plantes poden aportar grans beneficis al nostre habitatge. Gardènies, geranis i orquídies, entre d'altres, són una bona opció per decorar i aromatitzar l'ambient. També es pot optar per flors de gessamí en un recipient amb aigua.

Espelmes aromàtiques

Les espelmes aromàtiques, que hi ha de diferents aromes, són una bona opció per generar una olor agradable. Es poden repartir per diferents racons de la casa o fins i tot dins dels armaris o entre la roba. Així, quan obris la porta podràs gaudir d'una glopada d'aroma agradable. Estant apagades també emeten olor, per això les podem distribuir sense por. Si volem intensificar l'aroma podem encendre-les, però sempre sota la nostra supervisió i tenint en compte de no posar-les prop de cortines o teles que puguin provocar un incendi.

Aigua amb llimona per al terra

Omplir la galleda de la fregona amb aigua temperada i afegir-hi suc de llimona espremut és una bona pràctica perquè el terra adquireixi una olor fresca i molt gratificant. Fregar el pis d'aquesta manera deixarà un perfum molt natural en l'aire.



La ventilació, un element clau



Pot semblar obvi, però un error que succeeix habitualment és el de no ventilar prou l'habitatge. Obrir les finestres al matí és elemental per descarregar l'aire carregat de la casa. Deu minuts seran suficients per renovar l'aire i eliminar qualsevol olor. És recomanable procurar que es generi una mica de corrent obrint més d'una porta o finestra.

Compte amb les zones humides

Els llocs de la casa on es pot acumular humitat són els més propensos a generar males olors. Per a això, no és recomanable sobreposar-hi una olor més forta, com amb un ambientador. És preferible primer minimitzar la humitat el màxim possible. Recorda ventilar la zona d'una forma adequada i afegeix un pot amb carbó vegetal o un bol amb arròs. Aquests absorbiran l'aigua de l'ambient i ajudaran a eliminar aquesta humitat que provoca males olors.