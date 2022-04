La mare és un referent i una companya de vida imprescindible. La vols sorprendre i demostrar-li que l’estimes? Sigues detallista i fes-li un regal aquest diumenge, 1 de maig, amb motiu del Dia de la Mare. Ella, t’ho agrairà. Encara no saps què comprar-li? Et donem idees de regals que faran emocionar a la teva mare.

Joies

No hi ha res com regalar joies artesanals a la persona que estimes. I per a la mare les opcions són múltiples: un penjoll, un braçalet, unes arracades, un anell... A MON Taller, a Manresa, hi trobaràs una àmplia col·lecció de joies d'or, de plata, amb pedres precioses o amb brillants. I si el què busques és una peça única i personalitzada, també. Són joies fetes a mà per l’artista Ramon Viñeglas, com per exemple l’anell d’or i brillants de la foto, inspirat en el mar i l’amor. El tret diferencial de MON Taller és que, si vols, et fan la peça a mida. Tens una idea que vols materialitzar? Vols un disseny exclusiu o una joia original a partir d’uns valors o d’una simbologia? A MON Taller, comptaràs amb l’assessorament de Montse Costa que t’ajudarà a fer realitat la joia perfecte segons l’estil que busques. També tens la possibilitat de transformar una joia antiga en una de moderna. Les opcions són múltiples, i els resultats espectaculars.

Estètica

Els rituals són la millor opció si vols regalar benestar i relax. A Calmia, a Manresa, t’assessoraran i t’exposaran les possibilitats de massatges, rituals i tractaments corporals i facials. Per exemple, per millorar l’aspecte de la pell es pot optar pels tractament corporals reafirmants i anticel·lulítics. El centre Calmia està especialitzat en tècniques drenals, reductores i reafirmants, i compta amb aparells com el Rollaction System o el Binary Care. Aquests dies, amb l’arribada del bon temps, el tractament de la Maderoteràpia és un dels grans èxits de Calmia. És una tècnica que s'utilitza per remodelar, tonificar i millorar l'aspecte de la cel·lulitis, també activa la circulació sanguínia i limfàtica. I l’opció més innovadora del centre són els nous tractaments Mesoboost de la marca Germaine de Capuccini, sense agulles i amb diferents principis actius com la Niacinamida, que permeten aconseguir resultats ràpidament visibles per combatre problemes de la pell.

Flors

Comprar un ram de flors per a la mare o una planta que faci goig, sempre és una bona elecció. És un dels regals clàssics per excel·lència però que mai no deixen indiferent a la mare. Al centre de jardineria Viver Serra, de Manresa, hi trobaràs el què busques. A més, per impulsar la campanya del Dia de la Mare, el gremi de floristes i el teatre Poliorama de Barcelona fan la promoció Flors + teatre i Viver Serra s'hi ha sumat. Per tant, si compres un ram per regalar el Dia de la Mare t'emportes un 2x1 per anar al teatre. Tindràs una entrada de regal comprant-ne dues per anar a veure Forever Young, una comèdia musical produïda pel Tricicle (promoció per a les funcions de dimecres a divendres de l'1 al 27 de maig).

Llenceria

Les peces de llenceria, de roba interior o roba de bany no sobren mai a l’armari d’una dona. Atreveix-te a regalar a la mare uns sostenidors bonics o un biquini per lluir aquest estiu. A Rubí Casals, amb seixanta anys de trajectòria a Manresa, hi trobaràs una àmplia varietat de models i de talles. Rubí Casals se suma al concepte de moda íntima actual, la que trenca amb els cànons de bellesa i ofereix talles reals per a dones reals. Tal com remarca el responsable de l’establiment, Carles Rubí, el què diferencia Rubí Casals és l’assessorament personalitzat per tal que les peces s’ajustin a tot tipus de cos i de pit. Aquesta precisió es resumeix amb el concepte Bra fitting, que vol dir trobar per a cada dona el model de sostenidor ideal, prenent mides si cal i ajustant la peça si és necessari. L’assessorament i l’atenció al client, personal i propera, són valors afegits de Rubí Casals, on hi trobaràs un ampli estoc de conjunts de roba interior i de biquinis.

Gastronomia

Sorprèn a la mare amb un dinar o un sopar. Regalar un àpat a un bon restaurant sempre és una opció infal·lible, i el Kursaal de Manresa t’ho posa fàcil: regala experiències! Pots optar per les targetes regal o pel format caixeta, que en aquest cas s’ha d’adquirir al restaurat Kursaal. A dintre hi ha espai per posar-hi un detall i una dedicatòria, a més del val amb una de les propostes gastronòmiques. N’hi ha 9 per escollir, i totes per llepar-se’n els dits. Kursaal t’ofereix una àmplia varietat de preus i de formats per un regal que no té data de caducitat i es pot utilitzar cada dia de setmana, tant al migdia com al vespre.

Cosmètica

Per què no regales cosmètica natural, ecològica, respectuosa amb la pell i amb el medi ambient? A la mare li agradarà, segur, i si encara no ha provat la marca Savages Bio Cosmetics, se n’enamorarà. És una marca facial, 100% natural i vegana amb un percentatge elevat d'ingredients ecològics i amb actius molt concentrats per combatre arrugues, flaccidesa i taques, apta per a tot tipus de pells. La pots trobar a Mygdonia, la botiga de cosmètica ecològica i natural de Manresa o a la botiga online. Venen productes per a tota la família, d'higiene personal o de tractament per a la cara i el cos. Són cosmètics certificats ecològics i lliures d'ingredients tòxics i perfums sintètics. I no estan testats amb animals. A més, a Mygdonia disposen de cabines per fer tractaments facials, corporals, manicures i depilacions.