Quan compleixes l'edat necessària per optar a la jubilació, són moltes les sensacions que recorren el teu cap. Si bé és un moment feliç, perquè arriba l'hora d'abandonar el mercat laboral, alguns es queden tristos i abandonats a la sort amb una pensió de la jubilació que no és suficient per sobreviure. Per aquesta raó, és importantíssim ser conscients de quin és el millor moment per sol·licitar la retirada, ja que no tots els mesos són propicis.

A partir de juliol, el millor moment per jubilar-se A l'hora de calcular la pensió de jubilació, es pren com a referència la base reguladora del treballador dels darrers 25 anys; a aquesta se li aplicarà un percentatge segons els anys cotitzats en cada règim de la Seguretat Social, i finalment, se li exigeix que hagi cotitzat, durant almenys 15 anys, dels quals dos han de ser en els últims 15 anys. Però el més important és la base màxima de cotització, cobrant així la quantia màxima a què opta el futur jubilat. Tot plegat es veu afectat per l'IPC, un índex que mesura la inflació del país. La base reguladora s'obté en sumar les bases màximes de cotització dels darrers 25 anys: en estar actualitzades a l'IPC, obtindràs una millor xifra si la Seguretat Social l'estudia quan l'IPC és més elevat (a partir de juny o juliol de cada any, fins a novembre o desembre com a màxim). Per tant, jubila't a la segona meitat de l'any; la quantia de la teva pensió se'n veurà beneficiada.