La ciutat d'Igualada s'apunta altre cop al cinema comercial

La capital de l'Anoia ja torna a tenir cinema. Gairebé tres anys després del tancament dels cinemes Kursaal, Igualada ha recuperat les projeccions cinematogràfiques d'estrena amb l'obertura de l'Ateneu Cinema. La primera sessió s'ha fet a les set de la tarda d'aquest dijous amb la projecció de la pel·lícula 'Rouge One: una història de Star Wars', que ha atret desenes de fans d'aquesta saga que volien veure l'estrena del film, que s'ha fet simultàniament arreu de l'Estat.

La primera sessió de la nova sala s'ha fet amb una vuitantena de persones i una segona programada per a les 10 de la nit, amb una setantena. Uns 150 igualadins tornen a veure cinema d'estrena en una pantalla gran a la seva ciutat. Amb la comoditat d'una sala de nova creació, amb bona qualitat d'imatge i de so.

L'Ateneu Cinema està format per una sala amb 129 localitats, que oferirà projeccions tots els dies de la setmana, tot i que les estrenes es concentraran durant els caps de setmana. L'equipament s'ubica a l'edifici de l'Ateneu Igualadí, que actualment també acull un teatre, una escola, un restaurant i diverses sales polivalents.

L'Ajuntament d'Igualada i l'entitat Ateneu Igualadí van signar el passat mes d'abril un conveni perquè la ciutat tornés a tenir una sala de cinema després de la desaparició dels cinemes Kursaal fa gairebé tres anys. El conveni preveu que es projectin setmanalment 65 hores de cinema, de manera que hi haurà una oferta diària a la ciutat. Les estrenes cinematogràfiques es concentraran de divendres a diumenge, mentre que el dimecres serà el dia de l'espectador, el dijous es dedicarà a les versions originals i falta encara concretar quina programació hi haurà els dilluns i dimarts.

Un cop el públic ja era dins de la primera sessió del nou cinema de l'Ateneu, la presidenta de l'entitat, Mireia Claret, es mostrava molt satisfeta per l'estrena del nou equipament. "Estem molt contents perquè avui és la culminació d'un camí", ha expressat en declaracions a l'ACN. Segons Claret, "ha estat un procés llarg que va començar l'abril del 2014 i avui veiem el somni fet realitat i, a més, tenim un bon ritme de venda d'entrades a través d'Internet".

La inversió per adequar la nova sala de cinema ha superat els 200.000 euros i la presidenta de l'Ateneu Igualadí, Mireia Claret, ha explicat que les obres han respectat "al màxim" l'estructura original de l'edifici, ja que "es tracta d'un edifici molt bonic i volíem respectar el seu encant".

El nou cinema s'ha estrenat aquest dijous amb 'Rouge One', que es mantindrà a la cartellera fins el proper 22 de desembre. Les properes pel·lícules que ja hi ha previstes projectar són el film d'animació 'Vaina' (es faran sessions tant en català com en castellà), el drama basat en fets reals 'Sully' i 'La noia del tren'. El preu mitjà de l'entrada serà de 6,5 euros, tot i que hi haurà descomptes per diferents col·lectius.