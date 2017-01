Santiago Sánchez deixa la presidència de Creu Roja de Martorell

Santiago Sánchez ha deixat la direcció de Creu Roja al Baix Llobregat Nord després de 20 anys. Nascut a Villanueva del Duque (Còrdova) el 1948 ha estat al capdavant de la Creu Roja Baix Llobregat Nord com a president des de 1997. El relleva al davant de l'entitat Pere Martínez, que ja era un dels col·laboradors de Creu Roja. Sánchez continuarà vinculat a l'organització com a president honorífic i seguirà amb la tasca com a delegat provincial.