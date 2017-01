Vilanova del Camí transforma el centre del poble en una fira d'artesans

La Fira del Camí Ral torna avui al nucli antic de Vilanova del Camí, amb una extensa mostra de productes artesans i d'antics oficis. Enguany se celebrà la dinovena edició de la mostra, una persistència en la convocatòria que parla molt a favor de la proposta que fa Vilanova. Com en els darrers anys, també hi haurà una presència d'artesans locals.

La Fira del Camí Ral va ser una de les mostres medievals pioneres a la Catalunya Central. Des d'aleshores, explica el regidor de Promoció Econòmica de Vilanova, Jordi Barón, la proposta del Camí Ral ha mantingut l'atractiu. Barón valora molt positivament que després de dues dècades de fira, Vilanova mantingui tant les xifres de firaires com les de visitants.

Una part de l'activitat de la Fira del Camí Ral és la mostra d'arts i oficis, que ara fa setze anys que es porta a terme. Al carrer Major hi haurà les parades de forja, ferro, vidre i fusta. Aquesta també és un àmbit de la fira que concentra una bona part del public que visita Vilanova. I en aquesta zona també hi ha activitats paral·leles, com la caravana de burrets o les atraccions de caire medieval, els espectacles de carrer o les exhibicions de falconeria.

La fira també ofereix un espai reservat als artesans locals. Serà la tercera edició amb aquesta proposta. Barón se sent satisfet de poder obrir aquesta finestra als artesans mateixos de Vilanova.

El comerç i les entitats vilanovines també estaran presents a la fira. Alguns comerços tindran presència directament al carrer i d'altres, els que estan ubicats al recinte firal, aprofitaran per obrir persiana i atendre el públic des de la botiga.

Malgrat ser molt respectuosa amb la tradició, la Fira del Camí Ral també intenta renovar-se cada any per oferir al visitant atractius suficients per repetir la visita. Una de les novetats d'enguany és la cercavila prevista per a les 12 del migdia dels diables Els Cabrons de Vilanova.