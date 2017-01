Olesa ha traslladat més de 80 queixes a Monbus pel servei cap a Barcelona

L'Ajuntament d'Olesa ja ha recollit més d'una vuitantena de queixes dels usuaris de la línia de bus entre Manresa i Barcelona a través del correu electrònic habilitat fa uns quants dies (policia@olesademontserrat.cat). Segons va explicar ahir el consistori en una reunió celebrada amb els veïns que utilitzen aquest servei, gestionat per l'empresa Hispano Igualadina, el 80% de les reclamacions incideixen sobre els horaris, tot i que també es remarquen qüestions com el tracte irrespectuós dels xofers, serveis plens que no es reforcen, manca de fulls de reclamacions o problemes amb les màquines validadores.

La regidora de Mobilitat i Transport d'Olesa, Susana Yáñez, va convocar ahir els usuaris de la línia per escoltar de primera mà les queixes i per donar a conèixer el contingut de la reunió que va mantenir dijous passat a Manresa amb representants de la Generalitat i altres ajuntaments afectats.

Entre les denúncies concretes fetes ahir pels olesans hi ha casos com busos que no arriben fins a l'última parada a la ronda Universitat de Barcelona, altres que ja arriben plens a Olesa des de Manresa i en els quals els viatgers han d'anar drets o conductors que van massa ràpid per l'angoixa que tenen. «Hi ha nerviosisme per part dels conductors i és comprensible per la pèssima organització de l'empresa», explicava un dels assistents a la reunió. «No hi ha hagut uns horaris coherents. S'han precipitat i no és culpa dels conductors», comentava Laura Guitart, una de les usuàries que van participar a la reunió de dijous amb la Generalitat, i que afegeix que «potser es va subestimar el volum de viatgers que genera Olesa». També parla de certa sensació «d'inseguretat» en alguns viatges.

Entre les múltiples demandes que fan els usuaris, destaca la de restablir els horaris de Bages Exprés –l'anterior operadora– reforçant el servei en algunes hores punta (sobretot al matí, a primera hora de la tarda i a la nit). També demanen que es compleixin els horaris establerts i que l'operadora informi de manera correcta, ja que han detectat errors als tríptics entregats fins ara. També es va demanar que la Generalitat faci pressió sobre l'empresa si no hi ha un canvi d'actitud.

Per la seva banda, la regidora Susana Yáñez va explicar que al principi de febrer, abans que els alumnes universitaris comencin les classes, la Hispano Igualadina hauria de posar en funcionament uns nous horaris més ajustats a la realitat i que, en tot cas, «la quantitat d'expedicions serà la mateixa». Yáñez destacava també que l'operadora no va tenir en compte incidències com el trànsit a l'hora de dissenyar els horaris, ja que aquests «no coincideixen amb el temps real». La regidora també va comentar que la Generalitat està responent «gràcies a la pressió que s'ha fet i com s'hi ha abocat la gent» i va encoratjar la ciutadania a seguir expressant les seves queixes a través del correu electrònic habilitat, ja que no vol que aquest problema «s'enquisti, perquè tenim l'exemple d'altres línies a altres municipis» on viuen situacions semblants.

L'empresa Hispano Igualadina va començar a gestionar el servei el dia 17 de desembre en substitució de Bages Exprés i arran d'una sentència del Tribunal Suprem. Des de la primera setmana es van produir algunes incidències que ja van fer que el departament de Territori i Sostenibilitat obrís un expedient informatiu.