El canvi a l'alcaldia no s'ha fet efectiu a la pàgina web de Vilanova del Camí

Hores després de que Noemí Trucharte hagi estat proclamada nova alcaldessa de Vilanova del Camí, en la web oficial de l'Ajuntament de la localitat anoienca encara segueix apareixent l'antiga alcaldessa, Vanesa González, com a propietària del distingit càrrec.

La precipitació i la rapidesa dels esdeveniments polítics a l'alcaldia de Vilanova han fet que la realitat no s'equipari al món digital. A la pàgina web hi continuï apareixent Vanesa González i tot el seu equip de govern com a màxim representants del poble.

El canvi, fruit d'una moció de censura que Trucharte i els representants dels grups VA!, Independents per Vilanova i Decide van presentar el passat dia 17 de gener, ha propiciat un intensa batalla política que ha finalitzat amb la successió.