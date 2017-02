Sant Esteve Sesrovires posa la primera pedra de centre logístic de Can Margarit III

Sant Esteve Sesrovires posa la primera pedra de centre logístic de Can Margarit III

El conseller d´Empresa i Conexiement, Jordi Baiget, el diputat d´Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut, i l'alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, Maria del Carme Rallo, van participar ahir en la col·locació de la primera pedra de Can Margarit III Logistic Centre, un pol industrial de desenvolupament logístic impulsat pel grup Golman, i que ha d´acollir a l´empresa Lavedon, dedicada a la producció i comercialització de dispositius mèdics d´un sol ús.

Amb la implantació d´aquesta companyia, el polígon de Can Margarit fa un nou pas per convertir-se en un dels motors econòmics del Baix Llobregat, que permetrà afavorir l´economia local amb la creació de nous llocs de treball i el desdoblament de la carretera B-224.

El sector industrial de Can Margarit es troba situat a prop de l´autopista AP-7 i de l´autiovia A-2 i a 31 km de Barcelona, el que li permet ser un lloc ideal per a la distribució atnt en l´àmbit nacional com internacional. El mateix polígon compta des del passat octubre amb un centre logístic de Decathlon, i està prevista la instal·lació d´altres empreses.