Calaf fa un canvi urbanístic per resoldre la situació de 18 habitatges plurifamiliars

El ple municipal de l'Ajuntament de Calaf ha aprovat aquesta setmana una canvi en el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) perquè es pugui fer una divisió horitzontal en els habitatges plurifamliars del Barri Nou.



Segons va explicar la regidora d'Urbanisme, Teresa Torrijos, l'actual POUM només permet que al Barri Nou hi hagi cases unifamiliars, però en canvi n'hi ha de plurifamiliars. Això comporta que la majoria d'habitatges plurifamiliars no disposin de la correcta divisió horitzontal dels seus edificis. Per això, la regidora va apuntar que la proposta hauria de permetre corregir aquesta situació.



Hi van votar a favor els tres regidors del Grup d'Independents per Calaf (GIC), juntament amb els cinc de l'equip de govern, mentre que el grup de Convergència i Unió (CiU) hi va votar en contra.



El portaveu de CiU, Joan Caballol, va argumentar la posició contrària del seu grup manifestant que no consideraven «acreditat l'interès públic» del canvi, i, a més, que no «suposa una millora general, sinó per a particulars».