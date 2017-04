La reforma del parc de globus d'Igualada s'inaugurarà el juliol

Igualada inaugurarà el proper mes de juliol, coincidint amb la celebració de la vintena edició del festival de globus aerostàtics European Balloon Festival, el nou pulmó verd de la ciutat. Es tracta d'una parcel·la de 2,5 hectàrees –equivalent a dos camps i mig de futbol- situada a la zona nord de la ciutat (al costat de l'antiga N-II), que ha de servir per acollir esdeveniments de gran format i també serà un camp de vol per als globus aerostàtics. Amb una inversió de 400.000 euros, en aquests moments els treballs són al seu equador i, les properes setmanes, es procedirà al sembrat del camp perquè hi creixi la vegetació. A banda de la gran esplanada també s'instal·laran unes grades accessibles amb capacitat per a més d'un miler de persones. Aquesta és la primera fase d'un ambiciós projecte que preveu destinar 10.000 m2 de propietat municipal a zones verdes.



Les obres per construir un gran parc a la zona nord d'Igualada avancen a bon ritme, amb l'objectiu de tenir-les enllestides abans del 5 de juliol, data en què arrenca la 20a edició de l'European Balloon Festival. La voluntat del consistori és que el parc pugui ser utilitzat com a camp de vol per la cinquantena de pilots vinguts d'arreu del món que participen en l'esdeveniment al llarg de quatre dies. De fet, disposar d'una gran zona enjardinada per poder enlairar els globus és una reivindicació històrica del certamen, ja que «a causa de la textura del terreny, amb sor-ra i herba molt seca, posàvem en risc el festival», segons ha detallat a l'ACN el regidor de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Pont.



La de camp de vol, però, no serà l'única funció del parc, sinó que està pensat perquè pugui acollir grans esdeveniments esportius, d'oci o culturals. Per aquest motiu, a banda de disposar d'una gran esplanada central on s'hi farà créixer vegetació, també s'hi construiran unes grades que tindran una capacitat superior al miler d'espectadors i seran accessibles per a persones amb discapacitat. En total, la inversió que s'ha destinat a aquesta fase del projecte és de 400.000 euros i, segons ha detallat Pont, tots aquests diners provenen de fons propis del consistori.



En una fase posterior, que previsiblement es desenvoluparà durant el 2018, s'arranjarà el passeig que hi ha davant del terreny de 25.000 hectàrees, però que, un cop hi hagi tot el projecte acabat, ha de resseguir les 10 hectàrees de terreny i unir-se a l'Anella Verda.