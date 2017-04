Olesa enceta el procés de participació ciutadana per redactar el pla urbanístic

L´Ajuntament d´Olesa ha dissenyat un Programa de Participació Ciutadana per poder donar a conèixer els treballs d´elaboració del nou pla d´ordenació del municipi (POUM). El dia 19 hi ha una primera sessió prevista, oberta als ciutadans, en l´intent d´incentivar la participació en l´elaboració d´un document que serà la referència en matèria urbanística durant els propers anys a Olesa.

En aquest sentit, el regidor de planejament urbanístic de l´Ajuntament d´Olesa, Joan Segado, ha recalcat que el procés d´elaboració i aprovació del POUM «és complex» tal com estava previst. De fet, el projecte consta de cinc fases.

En primer lloc, cal elaborar un document de bases per a la revisió del projecte, que en el cas d´Olesa ja es va acabar i que consta de 200 pàgines i 16 plànols en els quals es radiografia l´estat actual d´Olesa en matèria d´urbanisme. I ara l´Ajuntament d´Olesa ha donat el tret de sortida al procés de participació ciutadana, que es podrà fer a través del web, amb actes presencials, a través d´una oficina d´atenció del POUM i un telèfon.