Un reincident roba en dos supermercats d'Igualada el mateix dia que té un judici

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Barcelona de 33 anys, de nacionalitat armènia, acusat d'haver comès 21 robatoris en supermercats a tot Catalunya, entre els quals a l'Anoia i al Baix Llobregat Nord. Poques hores abans de la detenció, l'home havia tingut un judici ràpid a Igualada i, tant abans com després del judici, havia comès dos robatoris en supermercats de la capital de l'Anoia. L'acusat, que arrossega uns 60 antecedents policials, ha tornat a quedar en llibertat després de declarar davant del jutge.

La investigació, segons va explicar ahir el cos policial català, es va iniciar el mes de setembre passat, quan els Mossos van detectar diversos furts en nombrosos supermercats de diferents cadenes comercials del Baix Llobregat Nord. Els agents van iniciar una investigació per esbrinar, identificar i detenir el presumpte autor dels fets.

Durant la investigació, els Mossos van constatar que el lladre era una única persona, que realitzava els furts seguint els modus operandi següent: sostreia els productes de les botigues i els col·locava en carretons de la compra, tant grans com petits. Quan ningú no mirava, passava per la línia de caixa, sense pagar res. Altres vegades, segons van afegir els Mossos, l'home anava amb una bossa de plàstic rígida i opaca, dins d'un carretó o amagada dins dels pantalons, i tampoc no pagava els articles quan sortia per la porta.

En el transcurs de la investigació, els agents van esbrinar que el lladre cometia els robatoris arreu del territori català i que utilitzava un vehicle en els seus desplaçaments. Després de tractar la informació obtinguda, els investigadors van fer diversos seguiments per demostrar que actuava reiteradament i van constatar que aquest era el seu mitjà de vida.

Finalment, aquest dilluns passat, els Mossos d'Esquadra van detenir l'individu quan circulava amb el seu cotxe per l'autovia A-2, a Esparreguera, amb el maleter ple de material sostret. Es dóna la circumstància que, aquell mateix matí, havia tingut un judici a Igualada i, abans i després del judici, havia robat en dos supermercats.

Els agents el van relacionar amb 21 furts a supermercats arreu de Catalunya, a les comarques de l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Vallès Occidental. El detingut, amb 60 antecedents, va tornar a quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat de guàrdia de Martorell.